蓋茨斥22億美元大手增持四季酒店股權　賣家為中東股神

微軟共同創辦人之一蓋茨（Bill Gates）除為科技奇才外，其本人亦有不少投資，在美國擁有大量農田，原來對酒店業已有相當長的投資歷史。新近其本人旗下公司，便大手增持四季酒店股權。

旗下私人投資公司Cascade以22.1億美元（約172.38億元），向有中東股神之稱的沙特阿拉伯王子瓦利德旗下Kingdom，購入四季酒店股權。完成後Cascade對四季酒店持股比例，由原來的47.5%增至71.25%。預料交易將於明年1月完成。

隨著交易完成，Kingdom持股比例將降至23.75%，至於四季酒店創辦人兼主席Isadore Sharp仍持有5%股權。

四季酒店在全球47個國家或地區管理121間酒店及度假村，並持有46個住宅項目。Cascade可謂四季酒店的長情股東，據《路透》報道，Cascade早於1997年已投資在該酒店集團。

至於香港四季酒店業主，則為恒基地產（0012）﹑新鴻基地產（0016）及中華煤氣（0003）。