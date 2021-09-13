跨境理財通｜渣打劉潔料南向額度將逐步擴大至無上限

跨境理財通細節已於上周五（10日）公布，最快下月11日便會正式推出，讓合資格粵港澳三地居民投資合適的理財產品。渣打中國宏觀策略主管劉潔發表報告，指出該計劃為內地資本賬開放的重要一步，為首個讓內地零售投資者可進行恒常的跨境投資。該行又預期在未來數年額度會增加之餘，涵蓋的產品亦會擴闊至所有資產管理產品，能參與此計劃的內地投資者，亦會由目前大灣區居民擴展至內地所有合資格居民。

劉潔認為該計劃可強化香港及澳門作為國際金融中心地位，特別在財富管理中心層面。由於向內地投資者出售的理財產品，需於特區註冊，該行預料在未來一段時間在港澳兩地註冊的基金數目將會大增。

劉潔指出自去年6月至今年6月月，已有57隻基金在港成立，而本港基金管理的資產規模增加32%至2,000億美元。

劉潔又進一步指出，預料未來內地將會放寬南向額度至無上限，惟短期內地會採取較審慎態度，未來5至10年會採取逐步放寬。