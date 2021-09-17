恒大海外債券持有者擬對部分債券進行重組　恒大債券應聲大漲

9月16日，兩位知情人士表示，一群持有中國恒大集團債券的投資者已選擇投資銀行Moelis & Co和律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，為可能發生的一批債券的重組作準備。

路透社9月17日報道，其中一位消息人士稱，顧問工作主要集中在若約200億美元的未到期海外債券違約所應採取的行動。

恒大是全球負債最多的房地產開發商之一，目前該公司面臨三種可能的情況：無序倒閉、有管理的破產和政府救助，後者發生的可能性最低，有關恒大能否履行償付義務的不確定性在多個市場引發震動。

恒大最近評級被下調。標普全球評級周三將中國恒大集團及其子公司的評級調降至「CC」，因該公司流動性似乎已枯竭。投資銀行摩根大通上周五（9月10日）將恒大集團的目標股價從7.20港元下調至2.80港元，稱可能會有更多關於其財務狀況的負面消息。該行還將其評級從增持調降至減持。

惠譽國際評級估計，9月底前該公司將面臨1.29億美元的債券利息支付，年底前將面臨8.5億美元的債券利息支付。

不過，債務重組希望幫助提振了恒大的債券。據路孚特的數據，恒大債券周四（9月16日）上漲，每一美元面值的債券交易價接近30美分，其中2022年3月到期債券漲幅最大，漲了2.5美分。

「債券價格漲幅很大，」一位恒大債券的持有人表示，「人們在大宗買入，所以這似乎是機構(需求)，而不僅僅是散户。」

恒大集團的負債總額超過3,000億美元，相當於中國國內生產總值（GDP）的2%，目前正深陷一場流動性危機，該集團正忙於籌集資金，以償付其眾多債權人和供應商。

金融市場已經消化了其債券償付可能出現違約的情況，人們對其資產將不得不進行重組的預期很高。