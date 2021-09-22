花唄公布接入人行徵信工作進度　稱不同意升級影響使用

近日多位花唄用户反映，收到「花唄服務升級」提示，顯示用户需簽署《個人徵信查詢報送授權書》（簡稱《授權書》），同意授權向金融信用訊息基礎數據庫查詢或報送相關訊息。



《證券日報》9月22日報道，花唄方面對此回應稱，在用户授權的前提下，花唄的相關訊息會逐步納入人民銀行徵信系統。保持良好的使用習慣，不會影響徵信記錄。

另外，花唄9月22日公告了接入央行徵信工作的最新進展。公告顯示，在人行徵信管理部門的指導下，花唄正逐步推進接入央行徵信系統的工作。

目前，在獲得用户授權的基礎上，部分用户已經能夠在自己的徵信報告中查詢到花唄記錄，未來徵信服務將逐步覆蓋全部用户。對此，上海銀行等金融機構表示，正常使用花唄、保持良好還款習慣，是不會對貸款造成影響的。

花唄用户收到的徵信授權協議和公告內容均顯示，根據用户獲得的具體授信額度來源，用户的徵信訊息會由重慶螞蟻消費金融有限公司，或是提供授信額度的銀行等機構作為報送主體，納入徵信系統。

「花唄此次全面接入人行徵信系統，使花唄業務經營更加規範。對於行業來說，花唄未來提供的龐大用户數據也能對整個信貸體系產生價值，使商業銀行及信貸類金融機構在評估用户資質時擁有更加豐富的維度。」易觀高級分析師蘇筱芮表示，整體而言，對金融數據體系的完善產生利好。

不同意升級將影響花唄使用

《授權書》顯示，在獲得用户授權的基礎上，根據其獲得的具體授信額度來源，用户的徵信訊息會由重慶螞蟻消費金融有限公司，或是提供授信額度的銀行等機構作為報送主體，納入徵信系統。

具體來看，核心內容主要有兩條：第一，同意被授權人向中國人民銀行金融信用訊息基礎數據庫查詢、使用本人的信用訊息和信用報告；第二，同意被授權人將本人在使用授權業務中提交和產生的基本訊息、信用訊息（包括違約訊息）和其他相關訊息自行或委託重慶螞蟻消費金融有限公司報送至中國人民銀行金融信用訊息基礎數據庫及其他依法設立的個人徵信機構。

據了解，用户同意授權升級花唄服務後，其基本訊息、花唄額度以及還款情況將會以月度為單位上報央行徵信系統。

若用户遲遲不選擇升級，則可能會影響花唄的使用。根據官方回覆證實，徵信授權後如有異議，用户可以通過關閉花唄終止授權，關閉後用户的花唄將無法正常使用。

那麼，用户如何得知是否接入徵信呢？記者測試發現，在「花唄」-「我的」-「相關合同及產品說明」欄目中，若頁面出現《個人徵信查詢報送授權書》的用户會接入徵信，而僅有《花唄用户服務合同》《芝麻服務協議》與產品說明的用户則未接入徵信。

博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博表示，該事件意味着個人用户的信用體系場景正逐漸完善，隨着花唄全面接入央行徵信系統，其個人用户的信用情況，能更好地為金融機構服務，未來部分不良用户的套利空間也將會降低。

2020年已開始推進接入工作

有知情人士透露，去年花唄就開始在逐步、有序推進接入金融信用訊息基礎數據庫（即徵信系統）的工作。

值得關注的是，早在2021年6月3日，中國銀保監會官網公告顯示，中國銀保監會重慶監管局已批准重慶螞蟻消費金融有限公司（簡稱「螞蟻消金公司」）開業。螞蟻集團旗下的花唄、借唄將成為螞蟻消金公司的專屬品牌。螞蟻消金公司獲批，意味着螞蟻的花唄、借唄品牌獲得了消費金融牌照，未來運作更合規、透明。

根據花唄服務升級提示，花唄服務將由螞蟻消金公司單獨或聯合提供信貸服務，並簽訂相應的授信合同。也就是說，螞蟻花唄運營主體已由「網絡小貸」變更為「持牌消金」，即已由重慶市螞蟻小額貸款有限公司變更為重慶螞蟻消費金融有限公司。

零壹研究院院長于百程表示，此前，花唄的業務主體是網路小額貸款公司，今年以來，花唄業務已轉移至螞蟻消費金融機構，而各類貸款持牌機構接入徵信系統是大勢所趨，用户需平常心對待。

那麼「花唄」納入徵信系統後，若拒還借款，對個人徵信及個人貸款會有什麼影響呢？

于百程表示，一旦花唄接入央行徵信系統，意味着個人用户在花唄的借款和逾期、違約訊息，將進入央行徵信系統，若有違約、逾期等行為會對用户未來的大額貸款如房貸、車貸產生影響。不過，在不逾期的情況下，對於用户來說不會受任何影響。

王蓬博對此表示認同，他認為，花唄全面接入央行徵信系統代表着個人徵信系統的覆蓋場景逐漸補全。徵信報告作為我們的經濟「身份證」，客觀且全面地記錄了個人的信用活動，包括償還貸款、償還信用卡等情況。個人用户如出現逾期等不良現象，將會影響到個人生活的方方面面，比如房貸、出行、就業等。

蘇筱芮強調認為，花唄全面接入央行徵信系統後，個人用户的徵信數據將更為詳盡的同時，也需關注此前在傳統商業銀行當中存在的「鄙視鏈」，即過多使用網路信貸類產品，可能會對用户申請傳統商業銀行的房貸、信貸等審批及額度造成不利影響。