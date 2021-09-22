宏安系加注　斥近1660購入花樣年票據

內房企業近期的債務問題及現金流等問題，成為市場人士關注焦點，多間內房評級或前景遭下調，頓時降低內房債券吸引力，其中花樣年（1777）從市場上購回債券。不過亦有投資者趁低吸納。宏安集團（1222）於公告內指出，旗下的宏安地產（1243）以總代價212萬美元（約1,657萬元），下發訂單自二級市場收購由花樣年發行﹑本金總額為388萬美元（約3,033萬元）票據。

公司指出總代價212萬美元中，包括192萬美元收購價，餘下為應計利息及其他成本及開支；又指出收購價等於票據本金額的49.5%。

該批票據將於2022年4月17日到期，票據年利率為11.75厘，每年4月17日及10月17日支付利息；並自今年4月17日起的任何時間，花樣年可選擇全部或部份贖回，贖回價按票據本金的104.5%，加至贖回日（不包括當日）止的應計及未付利息。

宏安指出，目前由集團成員公司持有由花樣年發行﹑尚未贖回的票據總值620萬美元。

宏安又表示，收購事項構成於日常業務過程中管理其流動資金的庫務活動一部份，為公司多元化其投資組合之良機。公司亦亦已投資由花樣年發行的票據，有關票據一直帶來穩定利息收入。鑒於票據的條款（包括票據的交易價（為較票據面值具吸引力的折讓）、票面利率、到期日及透過現有票據達致的投資回報），公司董事（包括獨立非執行董事）認為，票據的條款屬公平合理，且收購事項符合公司及股東的整體利益。

近期市場人士對內房股債券不太感冒，並不時傳出負面消息。花樣年便於周一（20日）發公告，澄清近期有關集團的若干媒體報道。公告指，近日公司注意到若干媒體報道稱公司未有全額償還其已到期之離岸優先票據。

公司澄清，截至9月20日，公司發行之已到期離岸優先票據概無逾期還款。公司經營情況良好，運營資金充裕，不存在任何流動性問題。

該公司日前又指出，執行董事兼公司控股股東曾寶寶之直接全資擁有公司真寶藝術基金會有限公司，分別斥資100萬美元，購入公司發行之3億美元於2022年到期之11.75%優先票據，以及公司發行之3.5億美元於2022年到期之12.25%優先票據。

另一方面，花樣年以550萬美元於公開市場購入由公司發行優先票據，當中以300萬美元回購在今年10月到期的票據，另以50萬美元購入於今年12月到期﹑年利率為6.95厘的票據，50萬美元購買在今年12月到期﹑年利率為15厘的票據，斥50萬美元購入於2023年1月到期票據，及斥100萬美元購入於2023年6月到期的票據。