穆迪﹕內地政府致力避免恒大問題　引起社會及金融不穩

投資評級機構穆迪就恒大（3333）財政困局發表報告，指出內地政府處置該內房股問題時，會致力避免社會及金融市場不穩，惟預期多個行業或承受經濟損失。該行認為恒大事件或會導致地產行業長期放緩，將有損地方政府收入。

報告指出內地政府正設法避免因恒大債務問題，引起社會及金融不穩定，惟整體經將承擔重大成本。

報告指出考慮到房地產行業對GDP有巨大貢獻，以及該行難像以往數個周期能有強勁復蘇，恒大債務危機或會抑制明年內地經濟增長。不過在此情況下，貨幣及財政政策或會放鬆，以抵銷房地產行業放緩對整體經濟的影響。

穆迪董事總經理﹑亞太區首席信用總監Michael Taylor指出，內地政府正將努力防止恒大債務危機傷害該公司物業買家﹑供應商及承包商。可是該公司財務危機可能會制約房地產公司及內地發行人融資渠道，令個別銀行資產質量受損。

穆迪料政府出手救恒大機會有限

報告指出政府擁有避免金融不穩定的相關工具，並控制著相關損失一些部門的資產負債表。虛置過程中，個人債權人及客戶將優先受保障，且處置可能不完全採用債權人受償順序。

報告又指出政府注資以拯救恒大可能性微乎其微，若無大折讓情況下，國企實施重大股權收購可能性亦不大。

瑞聯﹕小心殃及池魚

此外瑞聯銀行發表報告，指出在今年首8個月，中國債務違約總額已超過去年全年水平，突破180億美元，其中航空業的違約率最高（35%），房地產業則僅次（28%）。

該行指出房地產業可能成為中國的「灰犀牛」。在當局宏觀審慎管理下，「三道紅線」政策迫使業者迅速去槓桿，並暴露了部分房企的巨大信貸風險。在試圖馴服「灰犀牛」時，殃及池魚的威脅不容忽視。儘管目前仍在可控之中，一旦主要企業無序違約，便易於引發系統性問題。