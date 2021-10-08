美團涉反壟斷罰則已出爐　專家﹕助消除不明朗　股價可試280元

市場監管總局﹙市監總局﹚公布，依法作出行政處罰決定，責令美團﹙3690﹚停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元﹙人民幣，下同﹚，並處以其2020年中國境內銷售額1,147.48億元3%的罰款，計為34.42億元。由於最終被罰款金額較早前市傳的10億美元（約78億元）為低，分析員明言屬正面消息，預料短期內公司股價可上試280元。



市監總局指出，今次罰則，主要考慮《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素。

市監局除向美團罰款外，亦在於行政指導書內對美團提出多項意見，要求公司按指導書內提出的意見進行全面意見，依法合規經營，以建立健全公平參與市場競爭長效機制。當中包括不得利用技術手段﹑平台規則和數據﹑算法等，實施壟斷協議和濫用市場支配地位行為，排除﹑限制市場競爭，以及建立並有效執行反壟斷合規制度，明確合規管理要求和流程，完善合規諮詢﹑合規檢查﹑合規匯報﹑合規考核等內部機制等15項要求。

對於市監局的行政處分決定，內媒引述美團回應指出，已收到有關處罰決定，會誠懇接受﹑堅決落實，按照《行政處罰決定書》及《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕二選一。公司又指出會以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任，更好服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。

眾多不明朗因素 累股價曾低見183.2元

內地近期加強對經營網上平台的機構，進行反壟斷調查，其中阿里（9988）因而二選一等問題，被罰款182億元人民幣。在今年4月26日，美團亦遭到市監局調查，一直成為公司股價及業務發展其中一個不明朗因素。加上內地政府對不同行業加強監管的舉動，進一步影響投資者信心。美團股價亦由4月26日收市價的305元，在今年8月時低見183.2元，累計跌幅達40%。最終美團遭受的罰則較預期輕，確實有助消除投資者不明朗。

獨立股評人郭家耀指出，罰款金額約34億元人民幣，以美團而言要支付相關金額可謂綽綽有餘。縱使公司需每年提交報告，及被責令整改，總比遭到進駐等情況為佳。

他亦指出美團股價早於大市見底，近日股價表現屬不俗，認為不明朗因素已消除情況下，投資者將聚焦於其業務表現如團購業務發展，不排除在短期內股價上試280元。

料團購業務仍具發展空間

市監局於行政指導書內指出，美團要保障送餐員勞動收入，完善外賣送餐員社會保障，充份保護外賣送餐員合法權益。郭家耀指出據大行報告，美團改善外賣員福利，將導致每宗配餐成本將增加0.1至0.2元，實際影響不大，加上股價已累計不少跌幅，相信影響不大。他進一步指出改善騎手待外賣員福利，並非只針對美團一家，在內地外賣送餐行業一向競爭劇烈，可是目前美團與阿里（9988）旗下的餓了麼在市場佔比為6﹑4之比，反映其他競爭對手並無太大發展空間。

至於團購業務會否仍要繼續投資，郭家耀認為目前投資者不會太在意該業務對整體業績貢獻，指出目前美團希望將團購業務發展成為一個使用人數達10億人﹑包括不同消費相關選擇的生態平台。目前該業務使用人數為5億多，尚有不少發展空間；又指出美團管理層公布中期業績時，已指出會將資金投放在改善用戶體驗﹑提升倉儲物流設施等。

美團今日收市報256元，升2.1%，成交額為66.96億元。