港深機場齊擴展　寶安機場三跑25年投入使用　港機場三跑明年啟用

距離本港機埸第三條跑道的落成及啟用時間，目前只餘下1年時間左右。行政長官林鄭月娥於上周三（6日）的施政報告內，亦有談及第三跑道建設的最新情況，明言興建第三跑道系統以擴大客量，是加強香港國際機場競爭力的策略投資，亦是政府由「城市機場」蛻變成「機場城市」願景中的重要基建設施。從施政報告中對談及三跑的內容，以及大篇幅談及未來香港大西北﹑以至大灣區發展願景，或許反映出政府對這項投資高達1,415億元的基建項目相當期待。

在香港機場正興建第三跑道之際，作為大灣區內姊妹城市的深圳亦擴展旗下機場。目前寶安機場的第三跑道項目工程如火如荼。預料當兩個航空基建項目落成後，相信可以進一步鞏固現時兩者作為航空樞紐的地位。



深圳寶安機場興建的三跑道工程已於去年3月開始。（資料圖片）

寶安機場三跑項目已完成約20%

航空服務成功將一地與全世界連接。隨著往返內地的旅客數目日增，寶安機場早年已決定興建第三跑道項目，並於2019年獲批。據寶安機場網站﹑寶安區政府公眾號顯示，項目已於去年3月正式開工建設，計劃於2025年投入使用。項目屬填海工程，預算總投資額為123.3億元人民幣。

新的跑道位於機場二號跑道及沿江高速之間，跑道全長3,600米﹑寬45米，飛行區按照最等級4F級建設，建成後起降A380等各類大型客機，建成後將可滿足深圳機場年旅客吞吐量8,000萬人次﹑貨郵吞吐量260萬噸的保障目標。

至於目前進度，截至2021年7月寶安機場三跑道擴建工程的陸上域區域形成及軟基處理（軟地基處理）工程，累計已完成工程總體形象進度約20%。

港機場擴建後每年可處理1.2億人次

至於香港機場的第三跑道工程，則始於2011年的《香港國際機場2030規劃大綱》的公眾諮詢。至2014年項目環境評估獲批准並獲發環境許可證，於2016年三跑道系統建造工程啟動。行政長官於最新一份施政報告中指出，目前650公頃的填海工程已大致完成，長達3,800米的新跑道早前已完成舖設工程，目標是在明年啟用第三跑道；又預料整個三跑道系統項目於2024年完成。

該龐大項目當然不單止舖設新飛機升降跑道。據機管局網頁指出，整個項目尚有包括興建T2客運廊及停機坪﹑擴建二跑客運大樓以提供出入境施設，亦會興建全長2,600米的旅客捷運系統，以連接二號客運大樓至三跑道客運大樓等。

至於機場三跑落成後，對香港航空業有何影響。機管局主席蘇澤光於今年9月時指出，擴建後機場每年可以達到處理旅客1.2億人次，及處理1,000萬公噸貨物的目標。屆時機場將按照國家「十四五規劃」繼續保持國際航空樞紐地位。

雖然區內機場皆有擴展計劃，但是據中央政府於2019年2月公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，建立香港的國際航空樞紐地位，並肯定香港機場未來發展方向。《規劃綱要》亦指出應在大灣區內建設世界級機場群，推進大灣區機場錯位發展及良性互動。