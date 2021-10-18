嘉華獲11間銀行提供定期及循環貸款　合共80億元

嘉華國際（0173）宣布與11間銀行於日前簽訂80億元的循環貸款及定期貸款。貸款額度錄得超額認購，顯示銀行界對嘉華國際的穩健財務狀況及發展前景充滿信心。

貸款額度由嘉華國際提供擔保，並由其全資附屬公司 K. Wah Financial ServicesLimited 作為借款人。是次貸款額度分為四部份，包括四年期20億元循環貸款及20億港元定期貸款，以及五年期20億港元循環貸款及20億港元定期貸款。

貸款額度的資金將為於明年1月到期的現有銀團貸款中已提取部份進行再融資，以及作為集團日常營運資金。

嘉華國際執行董事呂慧瑜表示，感謝銀行界對嘉華國際的支持。香港目前仍面對新冠疫情影響,營商環境繼續充滿挑戰，今次貸款額度反映業界對集團的發展及持續增長充滿信心。貸款額度將保持集團可動用融資額度及節省利息支出，並進一步延長借貸的整體還款期限,加強集團的財務靈活性及融資實力。

呂慧瑜又指出集團會繼續秉持審慎的財務策略，保持充裕資金及現金流。同時會繼續留意香港及內地的土地市場變化，以審慎穩健積極態度，透過不同方式適時尋找具發展潛力的土地，為業務持續發展注入新動力。