美股收市︱特朗普概念股飆356.8%成交量創記錄 Snap盤後跌25%

美股收市標普500指數收漲0.3%，創歷史新高4549.78點，納指升0.6%，報15215.7點；道指跌6點，接近平收。特斯拉(TSLA)收漲3.26%，股價一度重返900美元，逼近歷史高位。美國前總統特朗普社交媒體概念股SPAC公司Digital World Acquisition Corp（DWAC）周四股價一度飆升400%。前一天突破6萬6美元大關的比特幣昨日回落5%，價格維持在6萬3樓下。



Snap股價在周四公布第三季度收益後，盤後股價下跌超過25%。 因蘋果今年早時推出新的隱私設置重創其廣告業務，該公司收入低於華爾街的預期。Snap全球每日活躍用戶高達3.06億。

在傳出將於前總統特朗普計劃中的社交媒體平台合併的消息後，SPAC公司Digital World Acquisition Corp（DWAC ）股價飆升356.8%，收市報每股35.54美元。由於交易量及價格波幅巨大，盤中多次觸發熔斷。 該股最高上漲超過400%，達到52美元的高位，是周四 Fidelity平台上交易最活躍的股票，也是迄今為止紐約證券交易所和納斯達克上市匯總記錄中交易量最大的股票。

早前跌到殘的中概股滴滴（DIDI）昨日反彈13.8%，富途（FUTU）升逾8%，卻未能完全掃除因政策帶來的不明朗因素。