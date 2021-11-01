高鑫現財年首6個月少賺86%至1.17億元人民幣　不派息

高鑫零售（6808）公布截至今年9月底止現財年中期業績，股東應佔溢利大減86%至1.17億元（人民幣‧下同），不派息。

期內收入415.34億元，按年減少5%；毛利為109.33億元，減少6.9%，毛利率下降0.6個百分點至26.3%。

公司又指出，期內同店銷售倒退7.4%，又指出線下業務的銷售因激烈市場競爭而充滿挑戰；惟線上企業對客戶業務出現大幅增長，並彌補銷售。

公司表示，期內並無新增中型超市，數目維持6家，在整個財政年度計劃新增4家中型超市；另於期內淨增36家小型超市門店，主要分布南通﹑淮安及馬鞍山。目前小型超市收入按月增加，虧損持續收窄，毛利率正上升。

期內增68家小型超市

公司亦指出，自今年3月起與阿里巴巴（9988）的社區團購業務合作，並已成為阿里社區團購業務核心供應商之一，目前雙方主要聚焦於供應鏈打通，構建採銷體系，及共享倉網資源。公司在短期內會為該業務建立物流倉的發貨能存，共享倉的能力，及生鮮加工能力，助阿里社區團購業務實現營收高增長。

截至今年9月底，高鑫擁有491家賣場﹑6家中型超市，68家小型超市及3個生鮮加工倉。公司指出已透過簽訂租約或收購地塊方式，物色並取得26個地點開設大賣場，其中23家在建；另已簽約16家中型超市，在建為9家。

公司指出希望發展生鮮供應鏈能力，加強用戶運營能力，探索多業態商業模式能力。