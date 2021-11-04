內媒﹕佳兆業理財產品逾期　債息共128億元人民幣　將分期兌付

佳兆業（1638）已到期理財產品出現逾期情況，午後內媒報道主席郭英成回覆投資者，會在下午出方案。

據內媒報道，在今早8時部份理財產品投資者聚集在佳兆業辦公地嘉里中心尋求兌付方案。隨後交流場地轉移至友誼酒店。現場涉及千及投資者﹑理財產品總金額127億元。

郭英成與現場投資人音頻連線表示，現時因身體原因在醫院；指出公司是負責任，請投資者相信公司有能力及辦法還錢，希望投資者穩定下來，給予佳兆業時間，公司會盡快提供方案。

投資者要求郭英成作出明確時間表及資產處置計劃，他指出會在下午提出方案。投資者及佳兆業代表麥帆﹑錦恒財富主席萬兵等在友誼酒店等待在下午的方案。

至於有網上傳聞「佳兆業集團理財產品逾期」。公司指出由錦恒財富發行﹑由佳兆業擔保的產品出現兌付逾期，公司已第一時間與錦恒財產溝通，共商兌付方案，堅決履行好社會責任。今年以來受嚴峻房地產市場環境，及國際評級機構降評級等多項不利因素影響，公司流動性受到前所未有壓力。公司一直積極籌措資金，加快沉澱資產去化等措施，全力解決當前遇到的問題，將與錦恒財富盡快確定兌付方案，及向投資者公布。

分期處理本金及利息

佳兆業其後向投資者公布兌付方案，會按錦恒財富產品到期時間為順序，採用分期兌付方式兌付本金及利息，相關理財產品本金及利息合共127.88億元（人民幣‧下同）。

據內媒報道，佳兆業高級副總裁吳建新指出，截至今日通過錦恒財富布局總本金額為119.13億元，預期到期利息為8.75億元，合共127.88億元。公司會採用分期兌付，到期當月會兌付10%，其後每3個月兌付10%直至兌付完畢，而利息則在產品到期後不再計息。至於利息兌付則為本金悉數兌付後的當月付25%，之後每3個月兌付25%，約一年內兌付完畢。每月20日兌付，若佳兆業籌資情況良好，可隨時提前按前述規則兌付本金及利息。

吳建新又拍出公司已著手處置重大資產處置資金，以兌付錦恒財富發行的產品。擬處置的資產包括18個位於深圳的項目，價值818億元，預料明年3月處置完成，另會處置總值258.39億元佳兆業權益。

佳兆業以全日低位1.01港元收市，跌15.1%，成交額1.58億港元。