澳博上季LBITDA約4.6億元　按年大減41%

澳博控股（0880）公布截至今年9月底止第三季業績，經調整LBITDA（除息﹑稅﹑折舊及攤銷前虧損）4.6億元，按年減少41%；博彩淨收益為22.76億元，按年增170.6%，擁有人應佔虧損12.48億元，按年21%。

公司又指出，今年首三季經調整LIBTDA為9.7億元，按年減少45%，博彩收益為73.52元，增幅為43.8%，擁有人應佔虧損27.14億元，增幅為11%。公司指出期內虧損反映上葡京開業前開支及折舊及利息支出負擔。

公司指出上葡京在今年第三季毛收益為1.28億元，包括博益毛收益6,900萬元及5,900萬元非博彩收益，經調整開業前開支3億元，經調整物業LBITDA為1.76億元。

公司又指出新葡京在第三季毛收益為6.51億元，博彩毛收益為6.07億元，及非博彩收益為4,400萬元，經物業調整LBITDA為1.15億元。

公司又指出，截至今年9月底,錄得現金﹑銀行結餘﹑短期銀行存款及已抵押銀行存款為27.95億元，債項為204.06億元；循環信貸融資為100億元，當中49億元尚未提取。