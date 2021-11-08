日日煮赴美SPAC上市　與ACE合併交易作價近24億元

日日煮（DayDayCook）與美國特殊目的收購公司（SPAC）Ace Global Business Acquisition Limited於今年8月宣布簽訂協議進行合併。上周五（5日）兩間公司再度宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）提交有關該業務合併的初步股東投票委託書，計劃於今年第4季就合併事宜舉行股東會議。

根據ACE的股東投票說明書，在未來的EGM上，若ACE與DayDayCook的合併提案獲得至少半數（50%）的有效股東投下贊成票，便可通過批准合併。同時，股東無論對合併提案贊成與否，均有權行使贖回權，要求以現金的方式贖回全部或部份股份。另外，兩者完成合併的時間，將不遲於明年2月1日發生。

DayDayCook獲3000萬股ACE股份

根據業務合併與股份交換協議，ACE將收購DayDayCook的100%已發行和流通在外的股份，而DayDayCook將分批獲得ACE授予的合共3,000萬股ACE的股份。以每股發行價10美元計，此交易總代價為3億美元（折合約23.4億港元）。

完成合併後，假設無股東贖回股份，ACE現有公眾股東將擁有「繼承公司」（即兩公司合併後組成的新公司）11.7%股份，而DayDayCook現有股東則擁有約76.2%股份。新公司將以新股份代號繼續在納斯特上市，日日煮的創始人兼首席執行官朱嘉盈將帶領其管理團隊完成日日煮的戰略轉型。

合併公司將以公開股票融資約4000萬美元

日日煮及Ace計劃以私募投資公開股票（PIPE）方式融資約4,000萬美元，用於日日煮未來的增長計劃。該公司公布，董事局新增三位獨立董事，包括Conor Chia-Hung Yang、Matthew Gene Mouw及Sam Shih。

翻查資料，日日煮自2012年創辦以來，已先後獲新世界發展（0017）執行副主席鄭志剛的K11投資及阿里巴巴創業者基金，另恒地（0012）聯席主席李家傑私人投資基金今年初則領投，為日日煮完成2,500萬美元（約1.937億港元）C1輪融資。