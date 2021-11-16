打工仔福音｜機構調查料明年本港僱員加薪3.2%　惟不及星台及內地

打工仔一直最希望聽到的三個字，就是「加人工」。經歷了近年低谷後，本港經濟已重拾增長，統計處更預期今年本港經濟增長可達到6.4%。經濟復蘇及企業盈利有改善，僱員自然希望可享到成果。根據ECA International（ECA）最新的「薪酬趨勢調查報告」結果，隨著亞太地區逐步走出新冠疫情陰霾，經濟持續復甦，香港僱員將在2022年看到更大幅度的薪酬增長，預料幅度達3.2%，較今年提高0.7個百分點。

今年本港僱員的平均薪酬增長為2.5%，略高於企業在去年調查報告中預測的2.1%。儘管如此，企業預計2022年經濟復甦將達致更高水平，預料薪酬將提高3.2%。考慮到明年的預期通脹因素（2.1%），預計2022年撇除通脹率後，本港僱員的實際薪酬增長將為1.1%，接近今年實際薪酬增長0.6%的兩倍。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，希望香港僱員對於預期在2022年扣除通脹前薪酬平均錄3.2%增長感到高興。

料內地僱員明年加薪5.8%

報告又指出，亞太地區的僱主對於明年的經濟前景越來越樂觀，而且隨著全球開始逐步重新開放，企業和經濟整體上將有所改善。明年的預測結果亦進一步改善，更少數的企業預測會在2022年持續實施薪酬凍結，香港的數字從今年的18%下降到11%。

雖然明年於港打工仔人工加幅，有可能較今年理想，可是關禮廉指出與其他臨近亞洲國家及地區的薪酬增長相比，香港依然落後。新加坡和台灣的僱員預計在2022年預料薪酬增幅達3.5%，內地僱員預計平均薪酬增長更達5.8%。