內地建築公司入稟向恒大追討工程款　另稱保交樓政策指導下復工

身負財政壓力的恒大（3333），遭到A股上市公司﹑從事建築裝飾的全築控股（上海﹕603030）提出訴訟以追討工程款約2.38億元（人民幣‧下同）﹑逾期付款及要求承擔案件相關訴訟費用。

目前案件已獲受理但尚未開庭，因此未產生具法律效力的判決或裁定，全築指出尚無法判斷對其本期利潤或期後利潤產生的影響。

全築於公告內指出，由今年10月8日至11月16日，已與恒大系企業因工程款糾紛事宜，向多地法院提起訴訟。在上述期間陸續收到法院關於333宗訴訟的《受理案件的通知書》。

全築又表示，對於與恒大有關的已完工工程，正以訴訟等強制性方式積極主張，已向各地法院提交相關訴訟材料並陸續采取相應的財產保全措施。對於與恒大有關的在建工程，公司優先與各在建項目所在地政府溝通，積極開展復工談判。在「保交樓」的政策指導下，大部分項目所在地政府正積極協調在建項目復工，並建立監管賬戶保證資金支付。

目前全築已有部分項目恢復施工，另有部分項目正在協調復工相關事宜。只有對於協調未果的在建工程，公司才會採取訴訟、保全等強制性手段追償工程款，以保障公司的合法權益。公司亦正積極採取司法訴訟、政府協調等多種方式解決恒大應收款問題，將盡最大努力保障公司和全體股東的合法權益，後續公司將密切關注並定期披露與恒大有關的訴訟進展狀況。