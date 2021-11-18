雅居樂發債集24.2億元　年息7厘　債券持有人可換取雅生活股份

再有內房股從市場上集資。雅居樂（3383）發行債券集資24.18億元，持有人除可享有7%債息外，更可有權以每股27.48元，換取雅居樂旗下﹑從事物管業務的雅生活（3319）股份。若雅居樂的債券持有人悉數行使換股權，將可持有雅生活8,799.1萬股或6.2%。雅居樂對雅生活持股比例，將由目前的54.32%降至48.12%。

雅居樂是次發行的債券總額為24.18億元，年利率7厘，將於2026年11月24日到期，並且從2022年5月24日起，每半年支付利息一次。

公司指出債券持有人有行使換股權，換取雅生活股份，換股價為27.48元，較昨日（17日）收市價有20%溢價。

公司指出，發債獲取的資金會作為一年內到期債券中長期離岸債務再融資。

雅居樂指出若債券持有人行換取雅生活股權後，對雅生活持股將降至約48%，但仍為其附屬公司，並且在雅生活的擁有權權益的整體變動，不會導致失去對雅生活的控制權，雅生活財務業績將繼續併入雅居樂財務業績。