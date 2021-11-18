阿里﹕上季非公認會計準則淨利潤285億元人民幣　料全年收入增23%

阿里巴巴（9988）公布截至今年9月底止現財政年度第二季業績，期內按非公認會計準則淨利潤為285.24億元（人民幣‧下同），按年跌39%；歸屬普通股股東淨利潤為53.67億元，按年跌81%。

經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為348.4億元，跌27%；經調整EBITA為280.33億元，跌32%。公司指出經調整EBITA是由於正展現穩健業務增長的關鍵策略領域投入增加，及對商家的支持措施；對商業分部的關鍵策略領域投入按年增125.75億元。若不考慮相關投入，分部盈利將按年持平。

期內收入為2,006.9億元，按年增加29%，若不考慮合併高鑫零售（6808）的影響，收入按年增加16%至1,804.38億元。其中跨境及全球零售批發商業合計收入按年增加34%至150.92億元，雲計算業務收入按年增33%至200億元。

公司指出，基於當前宏觀經濟狀況及競爭環境等不確定性，降現財年總收入指引，年增長為20至23%。在今年5月公布上財年全年業績時，預料現財年總收入將逾9,300億元。以上財政年收入為7,172.89億元計算，當時預料現財政年收入增幅約為29.65%。

不過公司仍致力回饋，於9月份的季度內回購了總值51.48億美元ADR股份。

業績公布後阿里ADR於盤前表現疲弱，報154.75美元，跌4.23%。