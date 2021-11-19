恒指季檢｜京東網易等染藍　潤啤爆冷入選　成份股數目增至64隻

恒指公司公布最新的季度檢討結果，最終恒生指數成份股數目將由60隻增加至64隻。成份股將加入4隻新藍籌股，其中潤啤（0291）﹑新奧能源（2688）﹑京東（9618）及網易（9999），可是被視為大熱的農夫山泉（9633）及近期成交暢旺的泡泡瑪特（9992）卻倒灶。

國企指數方面，就加入信達生物製藥（1801）；同時剔出中國恒大（3333）；成份股數目維持50隻。恒生科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30隻。

恒指公司亦即將調整成份股佔比，其中騰訊（0700）﹑阿里（9988）及美團（3690）佔比皆降至8%，友邦（1299）則由7.42%升至7.67%，滙豐（0005）則降至7.1%。

所有變動將於2021年12月6日（周一）起生效。

溫傑明言網易及新奧成戚藍等新貴，令人驚訝。（資料圖片）

溫傑：恒指公司選股框架與正常人預期有差別

新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，恒指公司選股框架與正常人預期有差別，所以他從不猜測結果。對於是次季檢結果，他指出，上次大熱倒灶的京東終於不負眾望，成功入選，而潤啤雖然曾被踢出恒指，但自從恒指公司改革後，「位置多了」，再者潤啤本身業務及估值不俗，自然能再次入選，反而新奧及網易就令人驚訝。

被問及4隻股份「染藍」後能否提振股價，溫傑表示，4隻股份的股價會短線抽升，但它們早前已累積不少的漲幅，之後的走勢要視乎其他因素，例如網易能否再次獲得國產遊戲批號。

對於國企指數納入信達生物製藥、踢出中國恒大，他指，國指踢走恒大是理所當然，而信達製藥在「除B」（股份名稱將不再加上標記「B」）之後，表現亮眼，獲納入國指也合理，相信未來會有更多的生物製藥公司獲納入指數。