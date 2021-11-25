港股已死？　內地基金及證券業人士卻指已具反攻條件

港股在年內出現大幅波動，由高位31183點挫至23681點，高低位相差7,502點，累計跌幅達24.05%，已踏入技術性熊市。更有股評人作出港股已死的說法。可是內地基金及證券業界卻認為，港股經過多番調整後，投資價值已顯現之餘，更認為已具備反攻條件。同時指出科網及新能源行業股，值得留意。



據《財聯社》報道，臨近年底不少機構更是鮮明地表示，目前市場情緒過於悲觀，超跌後的港股已迎來佈局的好時機。一方面，港股在歷經了數個月的調整後，下跌動能已經充分釋放，隨着監管政策階段性成果顯現，港股的下跌動能顯露緩解跡象。另一方面，港股市場上的重點公司，紛紛披露了超出預期的三季報或未來指引，在依然亮眼的增速預期下，目前是一個很好的關注結構性機會的時機。

此外，隨着中概股的加速回歸，港股已成為新經濟的主戰場，配置價值和稀缺性凸顯；而恒生指數的改革，也將強化香港離岸金融中心的代表性和可投性；此外，中長期內地居民、公募基金等資金配置港股資產的比例也會持續提高。上述背景下，不少業內人士更拋出觀點認為，港股又到了「已經可以貪婪的時刻」。

基金經理稱為入市機會

2021年港股走勢可謂一波三折。恒生指數在2月攀升至31183.36點的階段性高位後，一路震盪下跌，11月24日，恒生指數收於24685.50點。在此期間最大回撤超過20%，總體來看，恒生指數今年以來跌幅接近10%。

不過，在此背景下，年初以來，業內其實一直都不乏看好港股機會的觀點，也有不少機構嘗試佈局。

11月4日，作為首家外資獨資公募基金的貝萊德也再次上報旗下新的公募基金產品﹕貝萊德港股通遠景視野混合型證券投資基金。這也是自今年8月貝萊德首次發行外資公募基金後的又一隻基金產品。從名稱來看，該基金或以佈局港股為主。

而在10月8日時，中庚基金官網發布的《丘棟榮致中庚價值領航基金持有人的一封信》就曾引起市場對港股機會的討論，丘棟榮是中庚基金副總經理、首席投資官，同時是中庚價值領航的基金經理。

丘棟榮在文章中寫到：「從長遠來看，我們認為納入港股通標的股票對中庚價值領航基金是十分有利的，主要體現在三方面：由於港股、A股相關性較低，納入港股通標的股票可以更好地分散投資組合風險，降低波動性；第二，長期來看，有機會通過低估值價值投資，增加跨市場資產的配置價值，並優化投資組合的風險收益特徵；第三，港股通標的股票中，有很多差異化的資產，可以提升整個投資組合的容量和流動性」。

該文章指出：「今年以來，港股面臨較大幅度的調整，當前港股的估值和價格水平處於歷史較低位，對於價值投資者來說，此時是配置港股非常好的投資時機。

騰訊獲公募基金偏愛並且持重倉。（資料圖片）

已具備反攻條件

雖然年內港股寬幅震盪，恒生指數表現在全球重要指數中也難言樂觀。但臨近年底，不少機構卻已開始旗幟鮮明地表示，目前市場情緒過於悲觀，超跌之後的港股已迎來佈局好時機。

「我們目前已將一半的倉位放在港股上，明年的主戰場在港股市場。」滬上某私募基金經理如是稱。公募基金對港股市場的投資熱情則更為直觀，下半年以來，多隻主投港股市場的基金紛紛「發車」，更有基金公司斥資4,000萬元自購旗下港股基金。

此外，「公募一哥」張坤的易方達亞洲精選發布的三季報中也顯示，其股票倉位從二季度末的89.91%上升至92.29%，提高了2個百分點。具體來看，該基金前十大重倉股已經全部為港股，其中加倉了招商銀行的港股，使其位列第一大重倉股，此外，騰訊控股、京東集團-SW、蒙牛乳業等多隻港股獲得加倉，中國財險、萬科企業新進易方達亞洲精選的前十大重倉股名單。

在多位業內人士看來，無論從估值、盈利預期，還是AH股溢價率等指標來看，港股市場均已具備反攻的條件，其中網路和新能源兩大投資方向值得重點關注。

中金公司的數據顯示，截至三季度末，從絕對規模看，公募基金對港股市場中媒體與娛樂、製藥與生物科技、汽車及零部件、耐用消費品與服裝、綜合金融、技術硬件與設備和零售業板塊的持倉市值最高，分別為16.7%、10.9%、10.1%、9.8%、8.2%、6.6%和6.5%。

從重倉持股看，新經濟仍是內地公募基金配置港股偏好，但舊經濟持倉也有所提升。根據三季度披露訊息，在所有主動偏股型基金中，公募基金持股市值最高的前十大個股為騰訊控股、藥明生物、香港交易所、美團-W、舜宇光學科技、長城汽車、李寧、吉利汽車、安踏體育和中國移動，其中長城汽車和吉利汽車為季度新增重倉；而小米-W和華潤啤酒則跌出前10大重倉個股。

永贏基金表示，近期宏觀經濟形勢依舊疲弱，企業盈利受到影響，港股股價缺乏向上動能。從行業看，房地產受政策影響尚未恢復，整個房地產產業鏈均受掣肘；網路行業高壓政策已近尾聲，但尚有餘温，目前股價表現一般，但投資機會即將出現，對板塊保持關注；汽車行業面臨整體需求端較弱的問題，從中期維度持續關注投資機遇。個股表現很大一部分基於公司自身增長性，從這一維度看，我們看好具備較好增長能見度的公司。