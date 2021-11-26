美團﹕監管要求促行業更健康發展　有信心外賣業務保持穩健增長

內地自去年起，加強針對互聯網平台企業在壟斷行為監管，投資者亦關注相關企業如何應對監管機構要求。在電話會議內，美團（3690）創辦人兼首席執行官王興指出，行業監管要求是希望促進行業更健康發展，公司會致力達到合規要求。

他又指出未來公司與商戶之間關係會更緊密，亦會予以尊重，並會確保外賣以外業務不會違反壟斷法規。除卻34億元人民幣罰款外，亦向商戶退回涉及上述反壟斷行為款項，惟退款影響有限。

早前有報道指出，美團成立零售特別零售小組，專門負責零售相關業務，並由王興親自領軍。在談及零售業務發展時，管理層指出一般而言零售只看重貨品銷售，公司卻會留意從中向客戶提供服務，又指出公司優勢在於擁有廣大的供應及產品選項。被問及業務盈利能力時，則指出在短期而言會更較著重業務增長。

至於美團優選業務發展，管理層指出既會符合監管要求，亦會致力建立客戶的印象，未來公司會不時檢視相關業務，並有信心長遠而言可以有更佳的滲透水平。

就有關外賣業務增長放緩，首席財務官陳少暉指出既因為去年第三季擁有較高基數，另一方面季內因河南水災，以及內地8月因部份城市實施嚴格防疫限制，拖累來自辦公室及遊客區外賣定單等因素影響。雖然在未來數季外賣業務增長會持續放緩，但有信心業務保持強韌增長，每日外賣定單數目破1億單的目標，並可以成為公司增長動力。