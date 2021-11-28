鮑威爾連任挑戰更艱巨　高通脹下收水　錯一步即冧市｜林子傑

美國總統拜登（Joe Biden）最終決定提名鮑威爾（Jerome Powell）連任美聯儲主席，任期為四年。而另一熱門人選佈雷納德（Lael Brainard）則被提名擔任副主席。

美聯儲主席恐怕是全球經濟中最具影響力的職位，錯誤的選擇可能會產生嚴重的後果，並導致嚴重的全球經濟問題。

美國通脹率達到 31年來的最高水準6.2%。（路透社）

美通脹率31年來最高 挑戰更艱巨

一般而言，美聯儲無需經過繁瑣的立法審批程式，可以靈活地調整貨幣政策和實施穩定市場的行動。例如，在 2008 年國會投票反對問題資產救助計劃（TARP）後，股市遭受了重大崩盤，美聯儲隨後介入，增加市場流動性以恢復投資者對銀行系統的信心，並引致股市的顯著反彈，從而挽救了許多美國人的養老金。但是，極端放寬的貨幣政策，尤其是美聯儲因 COVID-19 疫情後實施的大規模量化寬鬆計劃，導致了嚴重的貧富差距。

鮑威爾新任期的挑戰重重且任務艱巨。在美國通脹率達到 31年來的最高水準（6.2%）、勞動力短缺但工資加速增長的環境下，要推動疫情後的經濟和貨幣政策正常化、管理大規模量化寬鬆政策的完結、並確定加息的理想時間表。任何失誤都可能導致股市崩盤，並引發下一次的經濟衰退。

接下來，讓我們回顧一下鮑威爾的一些政策立場。

前美國總統尼克森（Richard Nixon）於 1971 年結束金本位制後，導致了嚴重的通貨膨脹，但在前美聯儲主席Paul Volcker違背主流政客意願下，通過大幅提高利率而控制了通脹。從那時起，人們期望美聯儲能夠保持政治中立而採取獨立行動，美聯儲亦以控制通脹為首要任務。然而，鮑威爾擺脫了這種對通脹的癡迷，改變了美聯儲的優先考慮，通過容忍更高的通脹水準、推遲加息和收緊貨幣政策的時間表，而盡可能在收水前降低全國的失業率。

美國總統拜登最終決定提名鮑威爾連任美聯儲主席。

監管手腕未夠硬 屢爆高層交易醜聞

鮑威爾是放鬆Dodd-Frank監管的推動者，他允許銀行降低資本要求和流動性規則，以提高金融機構的運營效率。

許多政界人士認為，鮑威爾沒有處理好最近美聯儲高級管理人員的交易醜聞。此外，他也不願將氣候變化作為美聯儲的一個決策因素。

獲兩任總統支持 共和民主撐場

美聯儲主席和副主席兩人需要得到參議院的確認，才能正式出任職務，鮑威爾在這方面有巨大的優勢。2017年特朗普（Trump）提名他擔任美聯儲主席時，他已在參議院獲得了大多數共和黨人的支持。拜登通過提名鮑威爾連任美聯儲主席，來表明他願意在這個關鍵時刻與共和黨合作，從而提高他在國會的支持。

從市場反應來看，鮑威爾連任美聯儲主席給市場帶來了不確定性。自宣佈他的提名以來，美國主要股票指數從近期高位回落，金融科技股和Bitcoin價格下挫，但傳統金融股逆勢上揚。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師

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