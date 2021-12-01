彭博：中國擬禁科企通過VIE架構赴海外上市　中證監稱消息不實

中概股尋求海外掛牌之路或受阻。據外電引述知情人士透露，中國監管部門擬將禁止以VIE架構企業赴海外上市。
《彭博》引述知情人士透露，多年來大批中國科企通過VIE架構實現海外上市，中國監管部門擬將實施禁止以VIE架構企業赴海外上市，新規將可堵塞規避監管審查的通路。
其後中國證監會於官網內作回應，中國證監會出面否認，稱這一消息不屬實。
報道稱監管機構已通知投行停止VIE企業上市安排
知情人士表示，證監會正在起草新規，最快將在本月公開徵求意見，是中國強化網絡數據安全管控的一環。該名知情人士又稱，使用VIE架構的公司仍可在香港進行首次公開IPO，惟需獲得監管批准。
知情人士續指，目前已在美國和香港使用VIE架構上市的公司，將需要進行調整，使其股權結構更加透明，尤其是在中國存在外資准入限制的領域的公司。知情人士補充，目前尚未清楚，此舉是否意味著會徹底改變這些公司的股權結構，或者令一些敏感的公司退市。
另一位知情人士犒，監管機構已告知部分投資銀行，暫停VIE架構企業的上市安排。由於上述新規細節仍在討論中，或存在變數。
在海外掛牌一向為中企業進入資本市場途徑之一，包括在今年6月底於美國上市的網約車平台滴滴。可是滴滴卻被指違反內地相關法規，監管部門依據《網路安全法》，通知滴滴應用程式在各平台下架。事件引發滴滴股價下跌。其後更傳出中概股或不容許在境外上市。
早前再傳出內地監管機構即將對滴滴完成調查，而公司已就監管機構將採取的懲處作準備，準備金額達100億元人民幣，另有消息指內地要求滴滴從美國退市。
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