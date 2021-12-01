大家樂推限定「肉餅」煲仔飯　為拓展客源　每年推一款素食新品

素食近來成為熱潮，不少餐廳均有推出含植物肉的產品，以滿足消費者要求。大家樂（0341）繼上次推出「招牌焗素豬扒飯」，今次與植物肉品牌OmniFoods攜手合作，聯乘推出不含五辛的純素新產品「OmniPork 新豬肉肉餅煲仔飯」。大家樂表示，推出僅一個星期，該款煲仔飯銷售額已佔整個煲仔飯系列銷售額逾一成。

推出7日銷售額已佔煲仔飯系列產品一成

大家樂行政總裁（香港）梁可婷表示，上次推出的「招牌焗素豬扒飯」反應熱烈，銷售額佔焗飯系列的兩成，故是次推出充滿本地特色的「OmniPork 新豬肉肉餅煲仔飯」，歷時半年研製，全線分店有售，堂食售價52元，外賣更可加8元「連煲帶走」，為冬季期間限定產品，客戶更可透過手機程式預訂。

成本方面，梁可婷指出，植物肉成本較動物肉成本有雙位數字的升幅，但為了開拓客源，同時為客戶提供更多的素食選擇，除了「招牌焗豬扒飯」及是次「OmniPork 新豬肉餅煲仔飯」，大家樂未來每年都會推出一款素食新品。

為推介這項新產品，大家樂邀請到一直保持健康形象的香港小姐兼知名女藝人陳凱琳，來到現場宣傳，現場還提供試食環節。記者親身試味，覺得新豬肉肉餅煲仔飯非常足料，肉餅大過手掌，雖然口感未能如真肉般彈牙有嚼勁，但質感滑嫩，再配以紅米白米飯，並滲出淡淡的飯焦香！