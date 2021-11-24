大家樂﹕或應成本提價　人均消費加1元　憂通關添港人力市場壓力

全球物價均在上揚，對企業成本壓力大增。大家樂（0341）大家樂首席執行官羅德承在業績發佈會上指，雖然近月銷售回升，但與2018、2019年水平尚有差距，除了人手供應緊張令人工成本上升，同時受全球航運斷裂影響，食材成本亦上漲，可能會採取餐單重組及個別餐品加價，料整體人均消費增加約一元。



香港通關令勞動市場受壓

被問及中港通關對大家樂業務影響，羅德承又指通關有利位於北區的餐廳生意提升，但由於旅客人數短期內未必顯著改善，料對整體業務幫助不大。相反，本港居民或大規模回內地探親，使勞動市場進一步受壓。

對於港府要求全部餐廳顧客使用安心出行，他表示難料顧客反應，目前旗下休閒餐廳顧客使用安心出行的比例較高，但可能會令速食餐廳顧客由堂食轉為外賣，公司屆時會安排人手協助顧客使用安心出行。

大家樂指，計劃未來在香港開設新門店的地段，目前有8間香港速食餐飲業務門店籌備在下半年開設。而內地業務方面，計劃未來數月開設27間新門店。（資料圖片）

已接種兩劑新冠疫苗員工已達8成

至於大家樂旗下餐廳是否由B類食肆轉為較高級別的C類，他指現時全港有八成員工已接種兩劑新冠疫苗，有條件轉為C類食肆，會因應市場需求，將部份休閒餐廳轉為C類食肆，但由於速食餐廳主要面向民生，會維持B類食肆。

門店擴張方面，大家樂指，計劃未來在香港開設新門店的地段，目前有8間香港速食餐飲業務門店籌備在下半年開設。而內地業務方面，計劃未來數月開設27間新門店。

今日（24日）發布截至今年9月底中期業績，純利按年下降49.9%至8,120萬元；收入按年增兩成至38.7億元。