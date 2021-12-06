中央政治局會議：明年穩定貨幣政策要靈活　積極財政政策要提效

中共中央政治局今日（6日）召開會議，分析研究2022年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2022年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。

《澎湃新聞》報道，會議認為，今年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，從容應對百年變局和世紀疫情，奮力完成改革發展艱鉅任務，實現「十四五」良好開局。中國經濟發展保持全球領先地位，國家戰略科技力量加快發展，產業鏈韌性和優勢得到提升，改革開放向縱深推進，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進。

會議要求，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大勝利召開。

明年經濟工作要穩中求進

會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加註重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。微觀政策要激發市場主體活力。要強化知識產權保護。結構政策要着力暢通國民經濟循環，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性。要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。改革開放政策要增強發展動力，有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，抓好要素市場化配置綜合改革試點，擴大高水平對外開放。社會政策要兜住民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落地見效，推進基本養老保險全國統籌，健全常住地提供基本公共服務制度。

會議指出，要做好歲末年初各方面工作，確保人民群眾過好「兩節」。堅持「外防輸入、內防反彈」，科學精準紮實做好疫情防控工作。統籌安排煤電油氣運保障供應，確保老百姓温暖過冬。要保障農民工工資發放。要做好北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作，確保辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

會議指出，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關忠實履行黨章和憲法賦予的職責，緊緊圍繞增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」強化政治監督，紮實推進政治巡視，持之以恒推動落實中央八項規定精神，着力糾治「四風」頑瘴痼疾，一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，堅決整治群眾身邊腐敗和作風問題，依規依紀依法開展監督執紀執法工作，嚴肅換屆紀律風氣，深化運用「四種形態」，深化紀檢監察體制改革，加大自我約束、自我淨化力度，不斷提升不敢腐、不能腐、不想腐一體推進綜合效能，為「十四五」開好局起好步提供了堅強保障。

會議強調，勇於自我革命是黨區別於其他政黨的顯著標志。黨的十九屆六中全會全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，為深入推進新時代黨的自我革命、全面從嚴治黨指明瞭前進方向。紀檢監察工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持實事求是、守正創新，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，自覺運用黨的百年奮鬥歷史經驗，永葆自我革命精神，堅持全面從嚴治黨戰略方針，堅定不移將黨風廉政建設和反腐敗鬥爭進行到底，持續深化不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加強紀檢監察機關規範化、法治化、正規化建設，更好發揮監督保障執行、促進完善發展作用。

此前，習近平總書記主持召開中央政治局常委會會議，聽取中央紀委國家監委2021年工作情況和十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議準備情況匯報。

堅持穩中求進工作總基調

會議同意明年1月18日至20日召開十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議。

會議指出，黨的各級紀律檢查委員會是黨內監督的專責機關，《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》深入總結黨的十八大以來全面從嚴治黨、推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭、深化紀檢監察體制改革的理論成果、實踐成果、制度成果，對黨的各級紀律檢查委員會的領導體制、產生運行、任務職責等作出全面規範。在建黨百年之際制定出台《條例》，彰顯了黨勇於進行自我革命的堅強決心。

會議強調，要推動紀檢監察工作更好服務黨和國家工作大局，在組織體系上發揮新效能，在貫通執紀執法上形成新機制，堅持系統施治、標本兼治。要明確權力邊界，嚴格內控機制，以法治思維和法治方式強化監督、防治腐敗，不斷健全符合紀檢監察工作規律的組織制度、運作方式和審批程序。要建設高素質專業化紀檢監察幹部隊伍，增強做到「兩個維護」的政治自覺，加強思想淬鍊、政治歷練、實踐鍛鍊、專業訓練，不斷提高自身免疫力，知責於心、擔責於身、履責於行，自覺做遵紀守法的標槓。