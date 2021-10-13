內地前3季度外貿進出口總值逾28萬億元人民幣　按年增22.7%

中國國務院新聞辦召開新聞發布會，中國海關總署統計分析司司長李魁文介紹，前三季度中國外貿進出口總值28.33萬億元（人民幣‧下同），按年增長22.7%，繼續保持較快增長態勢。

據中國海關統計，2021年前三季度，中國外貿進出口總值28.33萬億元，按年增長22.7%。其中出口15.55萬億元，按年增長22.7%；進口12.78萬億元，按年增長22.6%。外貿進出口已連續5個季度實現按年正增長。

前三季度，中國對東盟進出口4.08萬億元，增長21.1%。東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位，佔中國外貿總值的14.4%。同期，對歐盟、美國、日本和韓國分別進出口3.88萬億元、3.52萬億元、1.78萬億和1.7萬億元，分別增長20.5%、24.9%、11.2%和17.3%。此外，中國對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易夥伴進出口分別增長23.4%、19.3%。

前三季度，進出口貨運量37.4億噸，增加3%，其中進口24.3億噸，減少0.5%。具體來看，中國進口鐵礦砂8.42億噸，減少3%，均價每噸1,159.8元，上漲67.5%；原油3.87億噸，減少6.8%，均價每噸3,082.5元，上漲32.8%；天然氣8,985.2萬噸，增加22.2%，均價每噸2,491.9元，上漲5.1%；大豆7,397.3萬噸，減少0.7%，均價每噸3,509.8元，上漲29.4%；銅401.9萬噸，減少19.5%，均價每噸6.04萬元，上漲37.9%。