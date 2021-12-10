洗米華案｜太陽城﹕周焯華旗下公司收到貸款人催款函

自本周三（9日）停牌的太陽城國際（1383）控股股東﹑前董事會主席及前執行董事周焯華，早前因涉嫌在內地非法經營賭博在澳門被捕。公司指出周焯華旗下公司因違約，可能導致包括太陽國際股份等貸款抵押，被強制執行。公司及旗下的凱升控股（0102）將會在下周一（13日）復牌。

太陽城指出獲借款人﹑由控股股東周焯華全資擁有的Star Soul Investment Limited告知，遭到貸款人Wooco Secrtarial Services Limited的法律顧問發行催款函，相關貸款總額為3億元。在催款函內指出作為擔保人的周焯華因相關事件，發生融資協議下違約事件，令到該貸款抵押文件項目的抵押，可強制執行並須即時成為可強制執行。

催款函又指出，要求借款人於本月8日起計的5個營業日內，全數償還貸款本金及利息3.13億元，否則在毋須另行通知借款人下，向借款人採取適當行動，包括但不限於為收回上述款項，向借款人採取法律行動。

公司指出若押記予Wooco獲強制執行，以Wooco為受益人押記的抵押可按抵押文件，行使其銷售權時出售或以其他方式處置，當中包括由周焯華及鄭丁港各佔50%股權的名萃，以Wooco受益人押記的49.91億股或74.85%股太陽城股份。由公司向名萃發行﹑於明年12月到期的4.02億元零售可換股債券，初步換股價為0.26元，若行使可換取15.46億股；以及向周焯華旗下的星望發出﹑於明年8月到期的1.77億元零息可換股債券，換股價為0.9元，可換取1.96億股。向由執行董事盧衍溢擁有的Better Linkage Limited發行﹑明年8月到期的1.2億元零息可換股債券，該批可換股債券以Wooco為受益人押記，換股價為0.9元，可換為1.33億股。

以及周焯華及鄭丁港以Wooco為受益人押記的名萃全部股份，及所有星望股份。

公司指出若上述的抵押獲Wooco強制執行，將可能導致控制權變動。