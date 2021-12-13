騰訊下周四開董事會審議派發中期息　以往未曾派發

人稱股王的騰訊控股（0700）擬派發中期息。公司董事會宣佈，董事會預期將於2021年12月23日（星期四）審議一項決議，以批准派發中期股息。

翻查公司資料顯示，騰訊自2004年上市以來未曾派發中期息。除了在2009年3月，宣布派發0.1元特別息外，只會每年向股東派發末期息。

去年騰訊派發末期息1.6元，按年增加25%，以今日收市價466.6元計算，股息回報率僅為0.34%。

對於騰訊擬發中期息，百利好証券策略師岑智勇指，騰訊一直予印象為高增長股，以往多是運用手頭持有現金再進行投資，以帶動業務更有佳發展。公司研究派發特別息，是否希望增加吸引力，讓更多股東參與。可是他亦會留意有意派發中期息，是否與公司未必可以物色到合適投資項目有關。因此他認為要留意管理層講及派息的原因。

被問及騰訊股價走勢時，他指出股價會先向好，惟不排除投資者亦會思考派發中期息原因。