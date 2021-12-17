阿里巴巴投資者日　淘寶天貓蔣凡：平台覆蓋中國最主力的消費群

阿里巴巴（9988）一連兩天舉辦投資者日，在昨晚首場活動中，阿里巴巴產業電商事業群和社區電商事業群總裁戴珊表示，阿里巴巴選擇聚焦 M2C（Manufacturers-to-consumer，工廠/原產地對消費者）模式，從根本上簡化與變革從生產端到消費者的商品流通方式，滿足中國下沉市場日益增長的消費升級需求。

淘菜菜圍繞一日三餐，以今日下單、次日自提的差異化履約方式送達，滿足每個家庭的最高頻需求，提升用戶黏性。同時，淘特和淘菜菜深入原產地，為下沉市場量身訂製高性價比的差異化商品，加上淘菜菜的次日自提服務，共同為集團獲取了大量新用戶。

她續指，淘特和淘菜菜背後是整個阿里巴巴生態的力量。在商品力上，除了1688.com、高鑫零售以及數字農業，淘特在9月份還引入了阿里健康，通過在線問診和送藥下鄉，便利農村居民看病；在履約力上，與菜鳥物流、菜鳥鄉村深度合作。在運營力上，淘菜菜、淘特、淘寶的兩兩聯合，確保了面對不同目標人群的最佳觸達和運營界面。

淘寶天貓方面，淘寶天貓總裁蔣凡分享了年輕和年長消費群、中年消費群中的高端消費群等的成長空間，他說：「從消費者規模來看，我們的平台基本已經覆蓋了中國最主力的消費群體，接近9億，未來的核心是如何服務好這些消費者，讓消費者不斷變化的需求被滿足。消費者不斷的擴大，那麼平台也會持續獲得成長。」