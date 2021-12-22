滙豐與恒地完成首筆HONIA利率掉期　為期3年　涉十億元

滙豐與恒基地產（0012）完成一筆為期三年、價值10億元的港元隔夜平均指數（HONIA）利率掉期，為香港首筆與企業對手進行的同類交易。

該項交易開創市場先河，可作為其他企業的參考，利用香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率﹕HONIA作基準的衍生產品方案，以有效地管理利率風險。

滙豐資本市場及證券服務常務總監兼大中華區業務發展主管何嘉儀表示，這筆利率掉期交易順利完成，不但體現了滙豐致力配合香港逐步採用以HONIA定價的產品，更標誌著衍生產品市場發展邁向新里程，滿足企業客戶對HONIA 產品與日俱增的需求。

滙豐一直帶領HONIA衍生產品的創新，先後與其他金融機構完成多筆嶄新交易。本行於 2019 年完成首筆HONIA及HIBOR利率掉期交易，隨後於去年進行首筆中央結算的HONIA利率掉期合約，以及市場首筆HONIA及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）交叉貨幣掉期。