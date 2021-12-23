中移動回A｜19家戰略投資者合共認購4.2億股

即將於上海主板掛牌的中國移動（0941），在上交所公布A股戰略配售結果，包括一汽集團﹑京東（9618）及多間大型保險企業，合共19家戰略投資者入圍，合共獲配發4.2億股，佔今次A股未行使超額配售權行使發行規模49.9%，若超額配售權悉數行使，則戰略配售佔發行規模的43.39%。

19家戰略投資者包括全國社保基金一零一組合、中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司、國新投資有限公司、中非發展基金有限公司、國家集成電路產業投資基金二期、國網英大國際控股集團、中國能源建設集團。中國人壽保險、中國人民財產保險、太平人壽保險、正大投資，以及文萊投資局等。

中移動表示，是次發行中，戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關係等因素後綜合確定，主要包括具有良好市場聲譽和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者；國家級投資基金、大型保險公司或其下屬企業等具有較強資金實力的投資者。以及具有長期投資意願的國有企業或其下屬企業；與發行人具備戰略合作關係或長期合作願景，且有意願長期持股的投資者；國家主權基金與合格境外投資者，或其下屬企業。

公告顯示，是次最終戰略配售數量約4.22億股，約佔綠鞋行使前是次發行總量的49.9%，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額83.7萬股將回撥至網下發行。