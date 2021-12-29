金管局支持二手物業按揭款項　由銀行間直接處理

去年12月底有律師樓被接管，導致經該行處理的樓按個案難再開展，兼且資金被凍結，不少買家陷入一片恐慌。為免相關問題再次發生，金管局昨日向銀行發出通函，指出業界研究出新的按揭支付安排，日後買賣雙方資金會透過買家銀行直接轉賬予賣家銀行，不再經律師樓處理。

金管局指出支持有關安排， 又指出目前只涉及二手物業交易。

通函指出為防止按揭交易因律師樓停運而受阻，銀行公會﹑存款金司及香港持牌放債人會經研究後，建議新的按揭支付安排。為買家提供按揭的銀行，會將資金直接經由結算所自動轉賬系統（CHATS），支付予向賣家提供按揭的銀行。買家向賣方支付的首期，則以銀行本票形式支付。若賣方本身已清償按揭，買家的按揭款會由CHATS轉賬予賣家。

金管局指出強烈支持上述新安排，為銀行客戶按揭交易帶來更佳保障，並減低銀行營運風險。

通函指出新安排預料會定案後3至6個月落實，首階段只適用於二手住宅物業按揭交易及轉按交易，亦只有持牌銀行採用相關安排，一手物業交易不在新機制內。完成諮詢後，銀行會有3至6個月準備期，日後會再視乎成效決定是否拓至其他交易種類及其他機構。

就有關建議中的新安排，香港銀行公會發言人表示：「過去一年，銀行公會一直與監管機構、香港律師會，以及不同持分者討論，客戶透過承造按揭，購買住宅物業時，以其他方式進行交收結算。客戶保障是銀行的重中之重，我們的目標是保障樓宇買賣當中各方的利益，讓交易能夠暢順地完成。在最終方案推出前，銀行公會會與會員銀行及相關持分者保持緊密聯繫，確保所需的文件、系統及措施已經準備就緒。」