應對能源價格飆升　美鋁西班牙廠房停產原鋁2年

由於歐洲能源價格飆升，美國鋁業公司（Alcoa Corp）計劃將其西班牙工廠的原鋁生產暫停兩年，這家工廠是歐洲第二大鋁廠。

《財聯社》周四（30日）報道，上周能源成本飆升至創紀錄新高，令重工業面臨越來越大的財務壓力。歐洲最大鋁冶煉廠法國敦克爾克鋁業公司（Aluminium Dunkerque Industries France）已經在本月早些時候削減了產量。

德國Trimet Aluminium公司旗下三家鋁冶煉廠中福埃爾德（Voerde）（年產能9.5萬噸）和漢堡（Hamburg）（年產能13萬噸）兩家冶煉廠也已經降低產能，預計產量減少近30%，涉及約7萬噸的年產能。

美鋁稱西班牙廠房不會裁員

美國鋁業的一位發言人表示，該公司歡迎該家西班牙工廠大多數工人投票支持停產至2023年底的提議。她指出，該計劃為陷入困境的工廠提供了一個可行的未來機會。美國鋁業多年來一直試圖關閉這項業務，稱這家冶煉廠「缺乏競爭力」。

該冶煉廠將繼續通過重熔鋁向製藥和食品行業的戰略客户供應產品，同時每年將生產6.5萬噸的鋁坯，以及超2.5萬噸的鋁板。美國鋁業同意在停工期間繼續支付工人工資、不裁員。

雖然鋁價今年以來上漲了40%以上，但電力價格更大的漲幅正在侵蝕鋁生產的盈利能力。

「考慮到歐洲電力價格，出現這種情況並不令人意外。」Concord Resources駐倫敦金屬分析師Duncan Hobbs表示。「很明顯，以目前的現貨電價來看，生產鋁是是無利可圖的。」

斥逾億美元改善廠房競爭力

美國鋁業還表示，將投資1.03億美元改善西班牙工廠的競爭能力，包括在兩年內重新啟動電解槽以恢復原鋁生產的成本。由於關閉和重新啟動產能的成本很高，鋁冶煉廠通常在改變產能時較為遲緩。

美國鋁業最近與西班牙林業和能源集團（Greenalia SA）簽署了一項預協議，從2024年開始，後者為其西班牙工廠提供10年的綠色能源。