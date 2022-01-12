恒生委任張家慧為風險監控總監及執行委員會成員　3月7日生效

恒生銀行（0011）宣布委任張家慧為風險監控總監及執行委員會成員，由今年3月7日生效，以接替於今年1月20日離任的楊志良。

在加入恒生之前，張家慧服務滙豐集團超過21年，曾在香港和亞太地區擔任多項有關風險管理的管理職位，包括大中華區零售銀行及財富管理風險部主管，以及亞太區信貸政策及客戶獲取風險部主管。於2015年張家慧接任滙豐香港的風險管理總監一職，同時負責澳門和台灣滙豐的風險管理工作。

該行指出張家慧擁有豐富的管理經驗，統籌組建了滙豐香港的風險管理團隊，領導企業層面上的金融及非金融風險管理工作，為滙豐香港的發展策略和增長作出貢獻。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示，張家慧在銀行業擁有豐富的專業經驗，在發展和實踐有效的風險管理策略方面表現卓越。期待她能繼續以其經驗和專業，進一步提升恒生的整體風險管理策略，讓該行在愈趨複雜的營運環境中繼續秉持高標準的風險管理，以確保該行可持續發展的長遠策略邁向成功。

施穎茵又指出，衷心感謝楊志良在過去4年對該行發展的寶貴貢獻，以及在過去兩年有效領導風險管理部門。在此祝願他往後的發展一帆風順。