半島母企大酒店或獲嘉道理家族斥26.3億元增持　升幅逾1成

半島酒店母企大酒店（0045），或獲大股東嘉道理家族斥資最多26.3億元，從場外收購2.05億股。若交易完成後，嘉道理家族在不包括該家族相關慈善機構持有的公司權益下，其持股比例將由目前的59.98%，增至72.43%。

公司指出接獲嘉道理父子有限公司代表米高嘉道理及斐歷嘉道理，與代表若干主要股東通知，其表示為嘉道理家族成員利益設立的信託架構/企業，分別為Acorn Holdings Corporation及Lawrencium Holdings Limited作為買方，與賣方Solis Capital Limited及其母公司Seekers Partners Limited，於今年1月13日收市後訂立有條件股份買賣協議。買方將於場外向購入1.85億公司股份，及收購由未公開身份持有的另外2,013.2萬股，每股作價12.8元。

翻查資料顯示，大酒店1月13日收市價為6.67元，即作價較當日收市價高出47.9%。

公司又指出，買方將於有條件買賣協議當日，按其在公司現有股權比例，收購Solis待售股份及額外待售股份。

今早高開逾6%

公司指出交易是否完成，取決於買方是否獲得證監會企業融資部執行董事的豁免，豁免買方因買賣待售股份而根據收購守則26，就公司任何股份作出強制性全面要約責任。若在今年3月31日前仍未取得豁免，除非雙方同意延長有關日期，否則有條件買賣協議終止。

若交易完成，嘉道理家族在大酒店持股比例將由9.89億股或59.98%，增至11.94億股或72.43%。完成後維持25%公眾持股量。

大酒店高開6.8%，報7.1元，其後升幅擴大，最新報7.35元，升10.5%。