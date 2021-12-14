半島酒店罕見優惠買一送一，包入住豪華中庭客房，人均價格$1,177起，優惠適用於12月！想在酒店Staycation享用酒店餐飲，優惠另設包早餐及下午茶，價格由$3,168起。即看內文查詢優惠詳情。

半島酒店罕見優惠買一送一！12月適用 另可選包早餐及下午茶

半島酒店復古奢華住宿備受港人喜愛，雖然在酒店Staycation熱潮推出不少優惠，不過要論抵買程度，今次罕見推出買一送一優惠，相信會成為不少酒店Staycation常客的搶購目標！

香港半島酒店（半島官網圖片)

今次買一送一優惠，包入住2間豪華中庭客房，2間房間必須同一天入住及同一天退房，定價$4708，以4人入住計算看，人均價格只需$1,177起。可入住日期包括囊括12月大部分平日，優惠推廣日期由即日起至12月18日，有興趣就不要錯過喇！

（半島酒店圖片）

如果想享受酒店餐飲，可考慮「豪華客房住宿連早餐」staycation套票，定價$3,168；亦可選擇「特級豪華客房住宿連早餐及半島經典雙人下午茶外賣」，定價$3,718。

（半島酒店圖片）

今次半島酒店快閃買一送一優惠及其餘優惠，將於KKday官方網站及應用程式發售，如有興趣可前往官方網站查詢詳情。