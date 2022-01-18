雲頂香港擬申臨時清盤　德國法院駁回提取8800萬美元備用融資申請

雲頂香港（0678）今日（18日）早上9時停牌，又指出公司擬提交臨時清盤呈清。公司亦指出，3名獨立非執行董事史亞倫﹑林懷漢及陳和瑜已辭任相關職務，從今日起生效。

公司指出隨著3人辭任後，獨立非執行董事﹑審核委員會﹑薪酬委員會及提名委員會人數低於上市規則第3.10（1）條﹑第3.21條﹑第3.25條及第3.27A條項下，最低要求。

至於有關提取8,800萬美元梅前州備用融資，以解決公司潛在流動資金需求法律訴訟一事，公司指出德國時間周一（17日），當地法院已作出裁決，駁回公司對梅前州申請，內容包括要求梅前州滿足公司動用要求，並允許其按照備用融資協議條款及條件，提取備用融資。隨著無法提取梅前州備用融資，進一步影響公司融資安排到期時履行其財務責任能力。

公司稱，一直尋求獲得現有合同承諾下的其他各類替代流動資金來源，包括向銀行申請發放存放於融資協議項下的流動資金儲備賬戶中的8,100萬美元自有資金，但銀行至今尚未批准該等付款。

公司指出，鑒於財務狀況，除非收到一項可行建議，其中附帶一個令公司能夠償還到期債務、各方一致認可及同時滿足各方條件的重組方案，否則董事會將有可能擬於百慕達時間周二（18日），向百慕達主管法院提交公司臨時清盤呈請。

董事會認為，委任臨時清盤人尤為重要，並符合公司、其股東及其債權人的利益，以盡量提高財務重組的成功機率，並提供暫緩追討的空間及避免其任何債權人進行無序清盤。在委任臨時清盤人後，公司及其專業顧問將繼續努力實現共識一致及具備互為條件的重組，以保障所有債權人及其他持份者的價值。 公司及其專業顧問正就相關法律程序作準備，將根據上市規則就臨時清盤的任何最新情況作出進一步公佈。