途虎養車遞交上市申請　騰訊為A類股大股東　兼獲紅杉加持

《新浪港股》周一（24日）報道，中國數字化汽車後市場服務商途虎養車今日向港交所遞交招股書，準備在香港上市。

9個月營收達84.42億元人民幣

途虎養車於2011年創立於上海，主營輪胎、機油、汽車保養、汽車美容、車品等，提供線上預約+線下安裝的養車方式。

途虎養車已經與德國馬牌、鄧祿普、倍耐力、固特異、普利司通、佳通、美孚、殼牌、嘉實多、出光、勝牌、博世、馬勒、冠軍、菲羅多、3M、龍膜、威固、超威、康得新、強生、鐵將軍、飛利浦等品牌達成直供或授權合作。

途虎養車平台上的汽車零配件供應商包括汽車零配件和設備的品牌製造商和批發商。途虎養車儘可能直接從品牌製造商採購商品，並與其他多樣化的供應渠道合作，以確保供應鏈的全面性和可靠性。

截至2021年9月30日，途虎養車與合共逾3,000家供應商合作。

騰訊持股逾19%

2018年9月，途虎養車完成由騰訊、凱雷資本、紅杉資本等投資方和企業領投的新一輪融資，融資總額約為4.5億美元，建銀國際、中金啟元以及老股東愉悦資本、遠翼資本、啟明創投、高盛、中金甲子、匯勤資本等共同參與跟投。

途虎養車在2020年6月完成3億美元F輪融資，2021年2月完成2.76億美元F-2輪融資，2021年11月完成1.27億美元F-3輪融資。

文件顯示，騰訊為其最大外部股東，持有途虎養車3,037.8萬股A類股，佔總股本的21.28%；其餘大股東包括知名投資機構愉悅資本、紅杉中國和方源資本。而途虎養車首席執行官兼執行董事陳敏為其控股股東，持有100% B類股。