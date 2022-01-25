城巴新巴母企沽278萬股八達通股份　港鐵接貨

新巴及城巴母公司匯達交通宣布，向港鐵公司（0066）出售278萬股八達通股份，交易已於昨日完成。該公司又指出，餘下的60萬股八達通股份亦將售予另一間公司。

匯達交通指出，持續的新型冠狀病毒疫情及第五波Omicron變種病毒，繼續為業務帶來龐大壓力。過往帶動公司盈利及補貼本地路線營運成本的機場及陸路口岸路線，乘客量跌幅最為顯著，其復甦漫長而且仍未見曙光。第五波疫情社交距離限制生效前，每月已錄得約2,500萬元的虧損，狀況缺乏可持續性。至今公司已累計虧損逾3.79億元。公司緊急呼籲政府於疫情緩和後，儘快安全、有序通關，讓內地甚至國際旅客得以重返香港。

匯達交通發言人表示，交易令人惋惜，但按近日的情況而言，實屬必要的一步。公司與八達通走過了精彩的27年，很驕傲能成為香港電子支付的先行者之一。縱使即將不再直接持有八達通，八達通仍然是最受乘客歡迎的支付方式。將繼續保持與八達通緊密的業務合作。