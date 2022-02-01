遊戲界再錄「大刁」　Sony斥280億元購Destiny開發商Bungie

再有遊戲開發商獲提購。擁有PlayStation遊戲機的Sony Interactive Entertainment同意收購視像遊戲開發商Bungie，涉及金額為36億美元（約280.8億元）。

該間總部位於華盛頓州的遊戲開發商，旗下作品有《最後一戰》及《天命》（Destiny），目前擁有900名員工。

PlayStation Studios Head Hermen Hulst on Bungie joining the culture of collaboration and creativity at PlayStation: https://t.co/35dvC5iwYT — PlayStation (@PlayStation) January 31, 2022

據新聞稿指出，Bungie獲收購後會維持獨立運作，包括自行發行能力，讓玩家選擇其想要遊玩的地方。’

成立於1991年的Bungie，曾於2000年被微軟收購，7年後從微軟脫離。至2010年與動視暴雪簽訂一份為期10年的發行合約，卻於2019年提前與對方分手。

今次交易涉資36億美元，當中包括收購金額及針對員工的激勵獎金。

PayStation遊戲機風靡全球。（林勇攝）

Sony Interactive Entertainment總裁Jim Ran指出，交易可以將PlayStation影響力擴大到更廣泛客群的重要一步，又表示未來會給予Bungie更多支持。

Bungie董事長兼行政總裁Pete Parsons指出，未來會在原創知識產權（IP）的目標。

在踏入2022年後，計及上述交易，遊戲業界已公布了3宗大型收購，其中最震撼市場人士的交易，為微軟宣布斥資687億美元收購動視暴雪。當交易完成，微軟會一躍而成為全球第3大遊戲商，只排在騰訊（0700）及Sony之後。因此微軟收購動視暴雪消息公布後，曾為Sony股價帶來壓力。此外Take-Two亦宣布以110億美元，收購網遊公司Zynga。