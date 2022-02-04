虎年首交易日港股「虎嘯」　專家料不會「蛇尾」收場　吼傳統板塊

受內地多項監管及調控措施影響，「牛年」恒指大跌6371點或21.1%「收爐」，科指表現更傷，牛年重創48%；國指亦急挫近三成。



踏入「虎年」，港股懶理隔晚美股急挫，在滙控﹙0005﹚及阿里巴巴﹙9988﹚等重磅股領軍下，恒指「紅盤」高開590點或2.48%，半日更大升645點，重上24000點樓上，突破10天及20天線。專家認為，港股虎年可以做好，無懼「虎頭蛇尾」。



港股虎年第一個交易日， 紅盤高開，中午收升645點或2.7%，報24447點；國指收造8535點，升185點或2.22%；恒生科指收造5540點，升123點或2.3%。大市成交額641.77億元。

藍籌僅三股跌 騰訊升勢遜

藍籌普遍造好，僅三股跌，包括萬洲國際﹙0288﹚、新奧能源﹙2688﹚及龍湖集團﹙0960﹚。造好的股份之中，海底撈﹙6862﹚、比亞迪﹙1211﹚及創科實業﹙0669﹚分別升6.67%、6.32%及6.25%，為表現最佳的三隻藍薵股。

另外，友邦﹙1299﹚、阿里巴巴﹙9988﹚、中國平安﹙2318﹚及滙控﹙0005﹚分別升4.83%、4.82%、4.68%及4.62%，成大市上升的功臣。

不過，另一重磅股騰訊控股 ﹙0700﹚則僅升不足1%。

溫傑料，恒指今年呈先跌後高走勢，虎尾更強勁。﹙資料圖片﹚

溫傑︰虎尾更強勁

光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，雖然隔晚納指下跌，但美股期貨指數今早回升，且在新春長假期內，美股整體向上，受惠於外圍股市造好，虎年港股首個交易日紅盤高開，相信今日能保持升勢，不過短期在100天線(約24472點)仍有阻力。

至於近期大升的滙豐等加息主題股，他雖然保持正面看法，但指出市場預期今年聯儲局加息達7次，滙豐股格已由1月頭低位46元左右大升兩成半，足以反應加息因素，水位並不多，預計該股最多升至58元。

溫傑料，恒指今年呈先跌後高走勢，「虎尾」更強勁，下半年有機會升至27500點，而在上半年，科技股仍然波動，阿里巴巴或在110元至130元區間上落，籲投資者留意傳統板塊，如金融股、石油股、水泥基建股，惟現價頗高，待大市回落至50天線，即23800點，方可部署。

內銀牛年回升，踏入虎年，專家料走勢拾級上。（視覺中國）

李慧芬：看好加息受惠股

高寶集團證券執行董事李慧芬估計，恒指經歷去年跌市後，相信會在「虎年」回升，若今年大市處於升勢並被28000點，不排除可以挑戰29000點，甚至29600點。

她則指出，由於聯儲局已準備加息，能從加息反惠的銀行股如滙豐（0005）﹑恒生（0011）及渣打（2888）可以留意，又指出內銀股具有上升動力。不過她提醒內銀股走勢中間會有跌蕩，其中一個原因是內地去年政策影響，或會讓內銀股臨壞賬壓力，因此她預期內銀股走勢會是「上一級﹑後橫行，再上一級」的走勢。

滙豐環球發表報告，看好比亞迪。﹙資料圖片﹚

滙豐環球︰港股可扭轉去年趨勢

至於滙豐環球上月底亦發表報告，認為港股可扭轉去年趨勢，隨著市場利率境趨升，傳統股份類別如金融板塊或受惠， 由於相關股份於恒指的權重較高，估計將利好港股市場。

另外，內地將推出有針對性的刺激經濟措施，料大市將會持續有好表現，並可令H股盈利增長透明度改善。報告看好比亞迪（1211）、建行（0939）、中行（3988）、舜宇（2382）、中銀香港（2388）、中國平安（2318）、騰訊（0700）、京東（9618）、華潤置地（1109）、中國海外（0688）、碧桂園服務（6098）及新地（0016）。

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