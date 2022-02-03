港股虎年走勢｜風水報告籲小心這月份　「山雷頤卦」非投機得財年

送牛迎虎，港股明天初四﹙4日﹚將啟示，「新正頭」不少人也會應下景，參考玄學， 以風水角度預測來年經濟及股市，雖非精密科學，但亦有可供參考的地方。《香港01》綜合市場的「風水報告」，以及專業分析師的意見，助投資者更了解「虎年」的股市走勢，同場亦加映近日大紅大紫的七仙羽「七師傅」，如何為散戶指點迷津。



先來兩份投行風水報告。中信里昂料恒指先跌、後升，到9月時跌至低位後再以反彈結束「虎年」；寶新金融則料恒指先升後跌，同樣9月份跌至低位，惟反彈乏力，年尾再度回軟。

中信里昂：三、九月為恒指年內低位

踏入虎年，中信里昂報告指今年屬「水虎年」，由於恒生指數則屬「土雞」，「水虎」與「土雞」相遇，為避開爪牙，「土雞」會快速行動，因此報告預測，今年恒指將有一個「開門紅」，三月形勢轉下，之後穩定回升，在六月左右的夏季回升至高位，惟秋初長勢頓挫，九月跌至底位，之後「土雞」向上避開「水虎」，一路上升進入冬季，以高唱迎來新年。

以五行去看，八字中「木」行充盈，土雞亦能滋養巨木，一些之前不順的股份，例如教育、及消費類中的包括服裝，甚至是小文具店將脫出困局，迎來轉機。此類行業在元宵之後運勢最佳。

由於「火」與「金」一樣均不見於今年的八字之中。電信／互聯網、科技受公用事務等行業屬火，今年火勢微弱，不足以生有形之焰。不過另一方面，堪為柴薪之木並無空乏，又有土可掩水，為以下行業的「慘淡之年」，帶來少許暖意，包括：製造業、廣告業、消費品（例如：照明和時裝）；此類行業在春末夏初運勢最佳。

由於八字缺「金」，若在接下來的12個月關注金融市場，包括虛疑貨幣等，卻發現頭重腳輕、感覺輕飄飄不踏實，惟夏季之後的短時間內，「金類」股票可能表現上佳：八月開始到十一月，金融及能源類股份造好。

詳細報道：風水預測虎年恒指走勢 有兩個月最兇險 八字缺「火」科技股冇運

寶新金融︰今年「錢並不好賺」

寶新金融亦發表港股風水報告，報告指「壬寅虎」年對應的後天卦為「山雷頤卦」卦辭的意思是看著別人大吃大喝，不能臨淵羨魚，要自求口實，於財運上則表示今年是靠勞力得財年，而不是靠投機得財年，配合其他卦象，表明今年「錢並不好賺」！

恒指走勢方面，今年壬寅為劫財坐傷官格局，財星火伏藏，財運波折，預料恒指將走「先升後跌」的趨勢，行情集中在入立春以後，夏秋交季震盪，深秋見底回升。這種較偏的格局有大起大落的特點，尤其地支三寅， 在 5月初的「寅巳刑害」和 8月初的「寅申沖」將會引起市場大幅波動。

報告預料恒指將走「先升後跌」的趨勢。（寶新金融報告）

（寶新金融報告）

看好體育用品、互聯網等行業

再以五行去看，寶新金融指，屬木如職業教育，以及體育服飾股均屬國策受惠股，今年將持續看好；至於屬火方面， 隨著互聯網行業將逐步完成規範化調整，估值將伴隨業績及投資人信心回暖有所修復，可留意在雲計算、人工智能、XR虛擬空間應用、智能駕駛等新科技有所佈局的企業。

至於屬土的房地產行業正值八運與九運交運之際，會相對波動；加上屬金的創新藥行業或迎來監管大刀，今年均要注意市場風險。

寶新金融指，屬木如體育服飾股均屬國策受惠股，今年將持續看好。（視覺中國）

伍禮賢︰恒指今年有望重拾升浪

兩間機構風水報告所估計的恒指走勢均有差別，唯獨是九月份兩者均估計會下跌，似乎投資者要留意住9月的市況。 那麼專業的股票分析師又點睇？光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《香港01》訪問時表示，鑑於去年港股已累積較大的跌幅，且落後於環球股市，再加上今年企業盈利或有明顯增長，預計恒指今年有望重拾升浪，於第二季末或第三季頭升至27500點水平。

不過，伍禮賢又指，港股今年仍存在疫情、地緣政治、聯儲局加息縮表等不利因素，恒指有機會下試21000點，料在第一季及第四季走勢相對疲弱。

行業方面，他就看好內需消費、金融及新能源板塊，主要是因為內地今年將保持穩增長勢頭，內需消費普遍受惠，投資者可留意啤酒股及乳業股等，而金融股則受惠於全球加息環境，至於新能源板塊，仍有國策支持。

伍禮賢料科技股會修復估值，看好騰訊及美團。﹙資料圖片﹚

風水報告中， 較為看好的教育股及體育用品，伍禮賢認為，教育股雖然有機會已見底，但仍存在政策不確定性，料今年走勢相對波動，投資者可待教育行業有盈利增長，再作部署。另外，他對體育用品股持正面看法，惟現時估值偏貴，上升動力不足。

至於科技股經過去年的監管及調整，互聯網等行業是否近來估值收復呢？他指出，內地政府今年換屆，或出台維穩政策，料科網行業監管力度不會「加辣」，市場亦已消化相關負面因素，在今年大市氣氛整體轉好的情況下，科技股會修復估值，當中較為看好騰訊（0700）及美團（3690）。

七師傅：市況差未必會輸錢！

至於近日大紅大紫的七仙羽「七師傅」，早前接受《香港01》訪問，當時她就提到，今年股市不單不會從谷底反彈，還有機會「大冧」，到且2024年更有機會出現金融海嘯，「如果早的話就在2023年年底」！

她解釋。香港將於2024年正式踏入九運，對股市、樓市都會有很大的衝擊，2024年更適逢龍年，「每當龍年，我都留意過，上一個龍年（2012年）也有經濟危機，再對上一個龍年（2000年）也會有金融股市狂跌」。

不過她亦為投資者指點迷津，笑言股市大跌難免心慌慌，惟市況差未必會輸錢，「可以買Call（認購期權），可以買Put（認沽期權）」，投資者可以選擇不同的衍生工具，或者買銀行股收息。

七仙羽虎年運程｜2024金融海嘯來襲？ 發達靠呢招勁過「七連鞭」

七仙羽虎年運程｜置業唔使睇運程 睇實「北部都會區」最好？

七仙羽虎年運程｜港經濟稍轉好 七師傅派正能量︰好景都有人破產