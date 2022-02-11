瑞銀上調今年亞洲企業盈利增幅至11.2%　看好美元兌人民幣走勢

瑞銀發表《應對利率上升》研究報告，上調亞洲（日本除外）獲利預測，將今年企業盈利增長預測上調至11.2%，主要受南韓﹑新加坡及馬來西亞驅動，以及近期對部分北亞貨幣匯率預測做出調整。該行預期，亞洲（日本除外）企業將公布強勁第四季業績，按年增長或超過20%。

亞洲企業去年盈利增幅達雙位數，惟股票表現卻表現黯淡﹑估值下滑，預料今年該地區錄得中雙數升幅。

日本股票方面，瑞銀預料Omicron變種病毒引發憂慮，並在最近數個月對當地股市造成打擊。在公布截至去年9月底止的季度業績後，已上調企業2021及2022年度盈利預測48%及10%。該行對日本股市前景轉為中性，認為就算企業盈利持續改善，同時財政支持力度加大，惟仍預期日本股市表現與全球股市一致。

瑞銀又預料亞太區內貨幣繼續面臨壓力，因聯儲局會採取更鷹派取態兼且美國實際利率上揚。該行預料美元兌人民幣上揚，未來數季美元兌人民幣將升向6.45至6.5。

該行預料大宗商品在今年會持續強勁，指出從歷史數據表示，當聯儲局開始加息及經濟增長仍穩健時，能源及金屬（黃金除外）往往表現出色。惟俄羅斯與西方國家在烏克蘭問題上關係緊張，為天然氣﹑石油﹑鎳及穀物等主要大宗商品帶來上升動力。