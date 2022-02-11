威華達向嘉道理家族悉售1542萬股大酒店　涉資1.97億元

威華達（0622）宣布，在今日（11日）於場外向大酒店（0045）大股東嘉道理家族出售1,542.6萬股大酒店股份，每股作價12.8元，總代價為1.97億股元。

公司指出，兩名買家分別為Acorn Holdings Corporation及Lawrencium Holdings Limited。翻查資料顯示，上述兩名買家分別為為嘉道理家族成員利益設立的信託架構/企業。

威華達指出作價較周四（10日）收市價8.3元，有54.22%溢價。

公司指出交易錄9,179萬元收益，又指出所得款項會用作一般營運資金。

大酒店於上月17日發公告指出，大股東嘉道理家族以每股12.8元，向兩名向獨立第三方收購對方持有的2.05億股大酒店股份，涉資最多26.3億元。

大酒店今日發公告，指出獲進一步通知，證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事已授出豁免，豁免買方因買賣所產生就股份作出強制性全面要約的責任。有條件買賣協議的完成已於今日落實。有條件買賣協議完成後及於本公告日期，嘉道理家族（包括與該家族相關的權益，但不包括由該家族相關慈善機構持有的權益）合共持有1,194,658,489股股份，佔已發行股份總數72.43%。賣方不再持有任何股份。