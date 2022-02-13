利孝和夫人逝世　享年98歲　家族開發利園山成銅鑼灣大地主

據消息透露，前電視廣播有限公司非執行董事利孝和夫人，於昨日（12日）在家逝世，享年98歲。她近年甚少於公開場合露面，對上一次為2018年11月，出席希慎興業旗下項目利園三期的開幕。

出生於1925年8月1日的利孝和夫人本名陸雁群，其丈夫利孝和於1980年逝世後，她便自1981年10月至2012年2月一直擔任電視廣播有限公司（又名無綫電視，TVB）非執行董事。

1987年，利孝和夫人（中）出席港姐晚宴時留影。（資料圖片）

出身名門 喜穿旗袍盡顯高貴

利孝和夫人出身名門，祖父陸蓬山是香港廣東銀行創辦人之一，1949年嫁給已故殷商利希慎之子利孝和。

利孝和是利希慎家族成員，亦是無綫電視創辦人之一，1965年起擔任無綫電視首任董事局主席。另外，他也是聯合汽水廠、文華酒店和美都酒店主席，同時身兼多家私人企業的董事。利孝和於1980年逝世後，董事局主席由另一主要私人股東邵逸夫爵士接任，而繼承丈夫股權的利孝和夫人則於翌年獲邀加入董事局。

在無綫電視非執董任內，利孝和夫人時常在電視節目中擔任頒獎和主禮嘉賓，標誌打扮是一身旗袍，往年TVB的大型活動上都能看到她的身影，或是頒獎，或是切蛋糕。

希慎興業旗下利園三期2018年開幕，主席利蘊蓮邀請家族四代同堂，主持開幕儀式。

銅鑼灣「大地主」 希慎現由二女掌舵

利希慎家族是港英時代早期華資四大家族之一，利孝和為利希慎第三子，也是電視廣播（0511，TVB）的創辦人之一。目前，利氏家族上市旗艦為希慎興業﹙0014﹚，為本港老牌發展商，亦是銅鑼灣的大地主。集團現市值252億元，家族持股逾四成，並由利孝和夫人二女利蘊蓮掌舵。

希慎興業的投資物業組合主要位於「利園區」，擁有約4.5百萬平方呎的商舖、寫字樓及住宅樓面，包括希慎廣場、利舞臺廣場、禮頓中心、利園一期至六期等。即使受疫情衝擊，希慎興業2020年的收入亦達37.1億元，錄得23.98億元經常性基本溢利。

租金收入豐盛，但集團亦繼續擴張區內版圖，去年5月夥華懋197.8億奪加路連山道商業地王，每呎樓面地價約18,374元，較早前估值高約15%。項目預計總投資金額將達約250億至260億元，落成後將令希慎的利園商業王國進一步擴大至約490萬平方呎，繼續在區內稱霸。