小鵬P5部分車款延遲交付　小鵬汽車回應正加急與供應商溝通

據多家媒體報道稱，近一段時間，多位購買了小鵬汽車P5 460系列版本的消費者在網端發帖稱，因電池供應問題，遇到了延遲交車情況。報道援引小鵬汽車（9868）相關負責人表示：「延期交付的用户可以選擇退訂、改配或繼續等待，目前暫無賠償計劃。」

界面新聞2月22日報道，對於小鵬汽車此番回應，用户並不買賬。有消費者提出，小鵬汽車客服提出「無憂退訂」只是退還訂車時的5,000元人民幣。而其在2021年10月10日簽訂的購車合同，期間車險、國家新能源補貼、購車用電權益等均已取消或已漲價，這期間產生的損失，沒有給到任何補償。

對此，小鵬汽車回應稱：「由於受疫情影響，行業面臨着包含磷酸鐵鋰電池等主要零部件供給的極度緊張，給小鵬P5 460車型的生產帶來了極大的不確定性，造成了460車型訂單無法在下定時的預計交付周期內及時交付」。

小鵬汽車方面透露，當前，已經根據最新的排產計劃，梳理了預計有超期風險的客户，接下來將會按照訂單順序分批次通過銷售人員一對一地聯繫客户，了解客户需求，協助有需求的客户完成改配或者退訂的手續。

對於新車交付何時能夠重回正軌。小鵬汽車稱，會加緊和各級供應鏈的訊息溝通，盡最大力量減少客户的等待時間。並表示，對於此次P5 460車型延期交付給客户帶來的不便，深表歉意。

據了解，小鵬P5的在售車型已經達到10款。其中有550P、660P，460E、460E+、510E、550E以及460G、460G+、510G、550G。

為這些車型供應動力電池的供應商分別有寧德時代、中航鋰電、億緯鋰能。每家供應商對應上述車型供應部分車款的動力電池。