銀娛已暫停貴賓廳營運　料最快下半年開始競投賭牌

銀河娛樂（0027）轉虧為盈，去年賺13億元，同時宣布派特別息30仙。主席呂志和於記者會上表示，公司財務一向穩健，過去一年多都沒有派息，不過成本控制好，工程進度理想，因此決定派息，笑言「唔算多，當沖喜下」，希望未來可增派息。

他又表示，高興看到銀娛在農曆新年假期的表現，雖然因香港爆發疫情，澳門政府收緊防疫措施，受旅遊限制影響而差過預期，不過在高端中場帶動下博彩收益穩健，酒店入住率上升，商場銷售亦都理想，證明澳門旅遊休閒的潛在需求。

呂志和表示，高興看到銀娛在農曆新年假期的表現。（網上記者會畫面）

已暫停貴賓廳營運

提到澳門政府收緊中介人的監管，銀娛於業績報告中指出，去年第四季度，鑑於規管環境的廣泛調整，暫停了貴賓廳的營運並會繼續監察其情況。副主席呂耀東補充，要評估新法例對中介人服務的影響，因此已暫停貴賓廳的操作，集團一直有加強中場及非博彩業務的生意，暫停貴賓廳對經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）的影響不是太重要。

在路氹新項目方面，路氹第三期已經基本竣工，正致力發展第四期。呂耀東指，正進行驗收工作，及待政府發出相關許可；呂志和則表示，希望可於今年年尾或明年初開幕。

料最快下半年競投賭牌

至於澳門政府建議修訂博彩法， 呂志和表示全力支持政府建議修訂，包括將國家及澳門安全置於首要，以及以經濟多元化及持續發展作為首要考慮。呂耀東補充，澳門立法會主席高開賢表示，有信心「新博彩法」6月完成審議，估計下半年可進行賭牌競投，不過延期亦是政府選項之一，會繼續與政府協調工作。

今年香港將舉行行政長官換屆選舉，問到特首應有何特質。呂志和認為香港要面對於疫情等好多難題要克服，未來特首會辛苦，希望有一位可幫助香港平安渡過，及與社會溝通，「希望有呢方面嘅賢能出嚟。」