疫情｜餐飲股無啖好食　叙福樓瀉一成譚仔創新低　溫傑︰寧揸現金

第五波疫情嚴峻，確診人數屢創新高，政府進一步收緊社交距離措施，現時部分餐廳暫停營運，或轉做外賣生意，本港餐飲業可謂雪上加霜，股價過去一周續下挫，有分析師認為，餐飲股尚未雨過天晴，投資者不宜進場。



疫情嚴峻，衝擊餐飲股。叙福樓集團（1978）最新宣布，旗下部分餐廳有限度恢復外賣服務，包括牛角、牛角次男坊、温野菜、牛涮鍋。翠華餐廳（1314）亦表示，目前只有翠華冰廳停業，部份分店只提供外賣。連鎖快餐集團大家樂集團（0341）由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵的部分分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。

另一從事連鎖中式餐飲食肆的稻香控股（0573）亦從3月1日起暫時停業至疫情緩和。譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥部分餐廳亦曾暫停營業一天，部份分店只提供外賣自取。

餐廳生意受影響，拖累股價本周加速下挫。叙福樓本周累跌一成；譚仔國際累跌6.4%，盤中創上市新低；大家樂累跌6%；大快活（0052）累跌3%：稻香累跌3.4%。

受累疫情，牛角母企敘福樓本周股價跌一成。（圖片來源：牛角）

溫傑：寧願揸現金

餐飲股大幅下跌，是否入市機會？光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，本地餐飲業生意近來大受打擊，「部分餐廳選擇提供外賣，都係蝕住做」，暫未知第五波疫情何時緩和，更不知何時恢復晚市堂食，甚至不知會否出現第六波、第七波疫情，餐飲業前景不明朗，預計上半年業績均不佳，股價可能進一步尋底。

溫傑續稱，由於疫情及俄烏戰爭雙重打擊，港股低迷，投資者不宜撈底餐飲股，「寧願揸現金，都好過風眼中的餐飲股」，至於網購平台HKTmall母企香港科技探索（1137）近來稱部分訂單無法完成，似乎未能完全受惠於疫情，預計該股短期橫行。

他又指，投資者可留意兩會概念股，例如基建股中國交通建設（1800）。