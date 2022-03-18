微信支付據報被要求納入騰訊新成立金控公司　或另須申請牌照

騰訊（0700）旗下微信支付或被納入新成立的金融控股公司。據《彭博》引述消息報道，內地監管部門據悉考慮要求騰訊將微信支付，納入新成立的金融控股公司，並有可能需要為微信支付單獨申請支付牌照。

報道引述消息人士指出，與螞蟻集團相似，騰訊須將包括銀行﹑小貸﹑保險及徵信等金融業務納入金融控股公司，與傳統銀行一樣須接受規管。監管層正考慮是否需要將微信支付納入該金融控股公司，並與社交平台分開營運。

報道指出目前重組對微信支付產生哪些影響，仍未清楚。由於微信擁有逾10億用戶，任何降低其便利性的舉動，均有可能削減其吸引力。

至於騰訊不同業務平台間如何作安排？報道指出目前未有定論，又預料騰訊可擁有金融控股公司的控股權。可是未來微信是否會接入微信支付的競爭對手支付寶，為其中一個問題。

騰訊旗下的第三方支付財付通亦擁有支付牌照。不過知情人士指出財付通擁有的牌照不足以涵蓋微信支付。財付通透過微信支付及QQ錢包等，為用戶提供移動支付服務。

報道指出若要設立金融控股公司，反映出日後在資本金及監管方面面臨更高要求。報道又指出人民銀行未有立即置評，而騰訊則不予置評。